ETV Bharat / state

बिलासपुर में सीएम सुक्खू ने क्यों और किससे मांगी माफी, एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन कार्यक्रम में हुए थे शामिल

हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ जागरूकता अभियान चल रहा है. इसी कड़ी में बिलासपुर में एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन का आयोजन किया गया था.

एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन में पहुंचे सीएम सुक्खू
एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन में पहुंचे सीएम सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: चिट्टा मुक्त हिमाचल प्रदेश अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को बिलासपुर में 'एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन' का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया.

अपना भाषण शुरू करने से पहले सीएम ने खुले मंच से माफी मांगी. सीएम सुक्खू के देरी से कार्यक्रम में आने के लिए बच्चों और युवाओं से माफी मांगते नजर आए. सीएम ने कहा कि 'हमारा कार्यक्रम 11 बजे शुरू होना था, लेकिन धुंध के कारण हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और मैं सड़क मार्ग से आया हूं. इस कारण यहां आने में देरी हुई. मैं आपसे यहां मिलने आया हूं नशा के सौदागर हमारे युवा साथियों को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं. इनके खिलाफ हम एक शपथ लेंगे ताकि समाज को इस बुराई से बचाया जा सके.'

सबके प्रयास से नशा मुक्त बनेगा हिमाचल

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलकूद व सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि समाज, प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से ही नशा मुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने वॉकथान के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय नागरिकों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

नशे के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'नशे के कारोबार और उससे जुड़ी गतिविधियों पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है. नशे में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है और अब उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई तय है. नशा माफिया को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. चाहे वह किसी बड़े पद पर ही क्यों न तैनात हो, कानून सबके लिए समान है'.

लुहणू मैदान में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पुलिस लगातार अच्छा काम कर रही है, जिसके लिए हर पुलिस अधिकारी और जवान बधाई के पात्र हैं. पिछले कुछ माह में नशा माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसमें पुलिस का प्रयास सराहनीय है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 7 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी इतने महीने की पेंशन

TAGGED:

CM SUKHU APOLOGIZED
ANTI CHITTA WALKATHON
CM SUKHU ANTI CHITTA WALKATHON
बिलासपुर वॉकथान
ANTI CHITTA WALKATHON BILASPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.