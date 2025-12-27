ETV Bharat / state

बिलासपुर में सीएम सुक्खू ने क्यों और किससे मांगी माफी, एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन कार्यक्रम में हुए थे शामिल

बिलासपुर: चिट्टा मुक्त हिमाचल प्रदेश अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को बिलासपुर में 'एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन' का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया.

अपना भाषण शुरू करने से पहले सीएम ने खुले मंच से माफी मांगी. सीएम सुक्खू के देरी से कार्यक्रम में आने के लिए बच्चों और युवाओं से माफी मांगते नजर आए. सीएम ने कहा कि 'हमारा कार्यक्रम 11 बजे शुरू होना था, लेकिन धुंध के कारण हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और मैं सड़क मार्ग से आया हूं. इस कारण यहां आने में देरी हुई. मैं आपसे यहां मिलने आया हूं नशा के सौदागर हमारे युवा साथियों को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं. इनके खिलाफ हम एक शपथ लेंगे ताकि समाज को इस बुराई से बचाया जा सके.'

सबके प्रयास से नशा मुक्त बनेगा हिमाचल

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलकूद व सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि समाज, प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से ही नशा मुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने वॉकथान के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय नागरिकों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.