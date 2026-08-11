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सीएम सुक्खू का अपने गृह जिला हमीरपुर में 4 दिवसीय दौरा, करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात

12 से 15 अगस्त तक सीएम सुक्खू हमीरपुर जिला प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान वे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 5:25 PM IST

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हमीरपुर: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 12 अगस्त से अपनी गृह जिला हमीरपुर में 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान सीएम सुक्खू हमीरपुर की जनता को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, सीएम 12 अगस्त की शाम हमीरपुर पहुंचेंगे. वहीं, 13, 14 और 15 अगस्त को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. उपायुक्त हमीरपुर ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की जानकारी दी.

डीसी हमीरपुर गंधर्व राठौर ने बताया, "12 अगस्त को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 दिवसीय दौरे पर हमीरपुर पहुंचेंगे. इस दौरान सीएम कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे".

डीसी ने बताया कि 12 अगस्त की शाम मुख्यमंत्री हमीरपुर पहुंचेंगे. 13 अगस्त को मुख्यमंत्री कृषि विभाग की राज्य स्तरीय टेस्टिंग लैबोरेटरी का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद हमीरपुर बस स्टैंड से 35 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इन बसों के संचालन से जिले में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

13 अगस्त को मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल कॉलेज हमीरपुर के वार्षिक समारोह में भी शिरकत करेंगे. इस दौरान वह कॉलेज की लाइब्रेरी में नई तकनीक से जुड़ी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही कॉलेज परिसर में तैयार की गई नई लैब का भी शुभारंभ किया जाएगा.

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से सैनिक स्कूल सुजानपुर के हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद डिग्री कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जोल सप्पड़ में तैयार किए गए मोर्चरी हाउस का शुभारंभ भी वर्चुअल माध्यम से करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री डिग्री कॉलेज के वार्षिक समारोह में भाग लेंगे.

उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हमीरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान उनके विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कई विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है. वहीं, 15 अगस्त को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़सर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा.

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस समारोह की तैयारियां जिला प्रशासन ने तेज कर दी हैं. समारोह स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ-साथ सुरक्षा, यातायात, बैठने और अन्य प्रबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

उपायुक्त ने कहा कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के चार दिवसीय प्रवास और स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं.

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