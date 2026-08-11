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सीएम सुक्खू का अपने गृह जिला हमीरपुर में 4 दिवसीय दौरा, करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

हमीरपुर: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 12 अगस्त से अपनी गृह जिला हमीरपुर में 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान सीएम सुक्खू हमीरपुर की जनता को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, सीएम 12 अगस्त की शाम हमीरपुर पहुंचेंगे. वहीं, 13, 14 और 15 अगस्त को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. उपायुक्त हमीरपुर ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की जानकारी दी. डीसी हमीरपुर गंधर्व राठौर ने बताया, "12 अगस्त को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 दिवसीय दौरे पर हमीरपुर पहुंचेंगे. इस दौरान सीएम कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे". डीसी ने बताया कि 12 अगस्त की शाम मुख्यमंत्री हमीरपुर पहुंचेंगे. 13 अगस्त को मुख्यमंत्री कृषि विभाग की राज्य स्तरीय टेस्टिंग लैबोरेटरी का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद हमीरपुर बस स्टैंड से 35 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इन बसों के संचालन से जिले में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. 13 अगस्त को मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल कॉलेज हमीरपुर के वार्षिक समारोह में भी शिरकत करेंगे. इस दौरान वह कॉलेज की लाइब्रेरी में नई तकनीक से जुड़ी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही कॉलेज परिसर में तैयार की गई नई लैब का भी शुभारंभ किया जाएगा.