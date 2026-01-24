ETV Bharat / state

पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम सुखविंदर ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, दोहराया ये संकल्प

पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉ. वाईएस परमार के योगदान को याद किया.

पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं
पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं (DIPR)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 5:30 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 5:39 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और हिमाचल की गौरवशाली यात्रा को नमन किया. उन्होंने कहा कि यह दिवस लोकतांत्रिक संघर्ष, जन आकांक्षाओं और विकास के संकल्प का प्रतीक है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समृद्ध, आत्मनिर्भर और हरित हिमाचल के निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए प्रदेश को सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'पूर्ण राज्यत्व दिवस हिमाचल प्रदेश की गौरवशाली यात्रा, ऐतिहासिक संघर्षों और जन एकजुटता का जीवंत प्रतीक है. यह दिवस हमें अपने स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा लेने और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए नए संकल्प अपनाने का अवसर प्रदान करता है'.

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी नेतृत्व का सम्मान व्यक्त किया. उन्होंने ‘हिमाचल के शिल्पकार’ डॉ. वाईएस परमार सहित उन सभी महान विभूतियों को याद किया, जिनकी दूर दृष्टि, त्याग और अथक प्रयासों से प्रदेश ने देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की.

सीएम ने इंदिरा गांधी के योगदान को किया याद

सीएम सुक्खू ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अविस्मरणीय योगदान को भी याद किया. उन्होंने कहा कि 25 जनवरी, 1971 को शिमला के ऐतिहासिक रिज पर भारी हिमपात के बीच हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मिशन मोड में कार्य करते हुए प्रदेश की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः आत्मनिर्भर राज्य बनाने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में ठोस एवं परिणामोन्मुखी कदम उठाए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे “हरित एवं समृद्ध हिमाचल” के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाएं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनसहयोग, पारदर्शी प्रशासन और जनकल्याणकारी नीतियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और राष्ट्र निर्माण में सशक्त योगदान देगा.

