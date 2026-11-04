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दीपावली पर 1,444 श्रमिक परिवारों की चमकेगी खुशियां, सरकार बांटेगी ₹6.10 करोड़

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @CM Sukvinder Singh Sukhu )

शिमला: दीपावली के त्योहार पर हिमाचल प्रदेश के हजारों श्रमिक परिवारों के घर खुशियों का उजाला होने जा रहा है. आर्थिक तंगी के बीच परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे श्रमिकों को प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के 1,444 पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को कुल 6 करोड़ 10 लाख 57 हजार 310 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 6 नवंबर को यह सहायता राशि वितरित करेंगे. इस पहल के तहत किसी परिवार को बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद मिलेगी तो किसी के बच्चों की पढ़ाई, इलाज और आवास की जरूरतें पूरी होंगी. खास बात यह है कि सहायता राशि में विवाह, शिक्षा, चिकित्सा, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार और मुख्यमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है.

बोर्ड की ओर से जारी विवरण के अनुसार विवाह सहायता योजना के तहत 1 करोड़ 70 लाख 87 हजार रुपये, शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 14 लाख 67 हजार 700 रुपये और चिकित्सा सहायता योजना के तहत 54,610 रुपये वितरित किए जाएंगे. इसके अलावा मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता योजना के तहत 32 लाख 80 हजार रुपये तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 86 लाख 58 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. शेष 5 लाख 10 हजार रुपये अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं सहायता मदों के तहत वितरित होंगे. मंडी के सबसे अधिक 440 श्रमिक परिवारों को लाभ