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आज सीएम सुक्खू पेश करेंगे हिमाचल का बजट, इन वर्गों को मिल सकती है राहत

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज अपना चौथा बजट पेश करेंगे. आर्थिक संकट के बीच सबकी नजरें बजट पर टिकी हैं. प्रदेश के इतिहास में RDG के बिना पेश किया जा रहा ये बजट हिमाचल की राजनीति और आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है. गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे प्रदेश में कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार है, वहीं युवा वर्ग को सरकार से रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद है. इसके साथ ही चुनावी वादों में शामिल तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली के मुद्दे पर भी प्रदेश की जनता की नजरें टिकी हुई हैं.

वहीं, प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर, पंचायत चौकीदारों सहित अन्य वर्गों को मानदेय में वृद्धि होने का इंतजार है. प्रदेश में मौसम की मार झेल रहे किसानों और बागवानों को भी मुख्यमंत्री के पेश किए जाने वाले बजट के पिटारे से राहत बरसने की आस है. मुख्यमंत्रीअपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में कई चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं. ऐसे में RDG बंद होने के बीच मुख्यमंत्री बजट पेश करते समय कई चौंकाने वाले निर्णय ले सकते हैं?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

छोटे को राहत, बड़े वर्ग हो सकते हैं आहत

मुख्यमंत्री के बजट के घोषणा के दौरान कमजोर वर्गों को कुछ राहत दे सकते हैं, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएम सुक्खू किसानों और बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए नई घोषणा कर सकते हैं. वहीं, प्रदेश में पिछले बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों को पिछले बजट से निराशा मिली थी. इसको देखते हुए इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए राहत की घोषणा हो सकती है. प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए भी बजट में नई घोषणा हो सकती है. वहीं, इस बार आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों को बजट में इस बार झटका लग सकता है. प्रदेश की वित्तीय सेहत में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में कैबिनेट रैंक वापस लेकर पहले ही इसके संकेत दे दिए हैं.

'सरकार ने किया बेहतरीन काम'