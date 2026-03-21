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आज सीएम सुक्खू पेश करेंगे हिमाचल का बजट, इन वर्गों को मिल सकती है राहत

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज अपना चौथा बजट पेश करेंगे. 2025-26 के लिए सरकार ने 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था.

आज बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू
आज बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 8:54 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज अपना चौथा बजट पेश करेंगे. आर्थिक संकट के बीच सबकी नजरें बजट पर टिकी हैं. प्रदेश के इतिहास में RDG के बिना पेश किया जा रहा ये बजट हिमाचल की राजनीति और आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है. गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे प्रदेश में कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार है, वहीं युवा वर्ग को सरकार से रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद है. इसके साथ ही चुनावी वादों में शामिल तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली के मुद्दे पर भी प्रदेश की जनता की नजरें टिकी हुई हैं.

वहीं, प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर, पंचायत चौकीदारों सहित अन्य वर्गों को मानदेय में वृद्धि होने का इंतजार है. प्रदेश में मौसम की मार झेल रहे किसानों और बागवानों को भी मुख्यमंत्री के पेश किए जाने वाले बजट के पिटारे से राहत बरसने की आस है. मुख्यमंत्रीअपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में कई चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं. ऐसे में RDG बंद होने के बीच मुख्यमंत्री बजट पेश करते समय कई चौंकाने वाले निर्णय ले सकते हैं?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

छोटे को राहत, बड़े वर्ग हो सकते हैं आहत

मुख्यमंत्री के बजट के घोषणा के दौरान कमजोर वर्गों को कुछ राहत दे सकते हैं, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएम सुक्खू किसानों और बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए नई घोषणा कर सकते हैं. वहीं, प्रदेश में पिछले बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों को पिछले बजट से निराशा मिली थी. इसको देखते हुए इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए राहत की घोषणा हो सकती है. प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए भी बजट में नई घोषणा हो सकती है. वहीं, इस बार आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों को बजट में इस बार झटका लग सकता है. प्रदेश की वित्तीय सेहत में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में कैबिनेट रैंक वापस लेकर पहले ही इसके संकेत दे दिए हैं.

'सरकार ने किया बेहतरीन काम'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षों में बेहतरीन काम किया. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल पर निशाना साधा और दोहराया कि भाजपा हिमाचल विरोधी है. आपदा के समय हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव आया, तब भाजपा इसके साथ खड़ी नहीं हुई. उसके अलावा RDG के मुद्दे पर भी भाजपा ने प्रदेश का साथ नहीं दिया.

'RDG बंद होने से हुआ राजस्व का नुकसान'

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कई बड़ी चुनौतियां हैं. RDG बंद होने के बाद राजस्व का नुकसान हुआ है. ऐसे में इसकी भरपाई करना एक बड़ी चुनौती है. बजट तैयार करने के लिए खूब मेहनत की है. ये बजट आम लोगों के हित का बजट होगा. पिछले तीन बजट भी हिमाचल के हित के बजट पेश किए थे. कुछ फैसले किसी वर्ग को परेशान करने वाले लगते हैं, लेकिन सरकार हमेशा हिमाचल के हित में सोचती है.

आर्थिक सेहत खराब

गुरुवार को जब सीएम सुक्खू ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया तो उसका आंकड़ा 40,462 करोड़ था. अनुपूरक बजट में बताया गया कि पहले पारित किए गए बजट से इस वित्त वर्ष में 40,462 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए हैं. हिमाचल में ये अब तक के सप्लीमेंटरी बजट का रिकॉर्ड आंकड़ा है. इससे साफ पता चलता है कि खजाने की हालत अच्छी नहीं है.

ये भी पढ़ें: 2017 में वीरभद्र सिंह के आखिरी आम बजट से भी अधिक हो गया सुक्खू सरकार का अनुपूरक बजट, वेंटीलेटर पर हिमाचल का खजाना!

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