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NEET पेपर लीक केस: जान गंवाने वाले छात्रों को CM सुक्खू देंगे श्रद्धांजलि, शिमला में कल निकालेंगे कैंडल मार्च

शिमला: नीट परीक्षा पेपर लीक की वजह से कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में सीजेपी और हजारों की संख्या में छात्र का आंदोलन जारी है. वहीं, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए है. वहीं, अब सीएम पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए कल शाम शिमला में कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है. इसकी जानकारी सीएम ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी करके दी है.

अपने फेसबुक हैंडल पर संदेश वीडियो शेयर करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "आज दिनभर अनेक परिवारों से मेरी भेंट हुई. विद्यार्थियों और अभिभावकों के फोन भी आए. सभी के मन में एक ही पीड़ा थी कि NEET परीक्षा पेपर लीक की घटना के कारण जान गंवाने वाले विद्यार्थियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जाए और नई दिल्ली में अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे विद्यार्थियों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की जाए. जनभावनाओं का सम्मान करते हुए हमने निर्णय लिया है कि कल शाम 6:00 बजे इंदिरा गांधी खेल परिसर से रिज मैदान तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च दिवंगत विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि, उनके परिजनों के प्रति संवेदना और विद्यार्थियों के सम्मान और न्याय के समर्थन का शांतिपूर्ण संकल्प होगा".