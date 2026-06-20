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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर CM सुक्खू हमीरपुर में करेंगे योगाभ्यास, लोगों को देंगे स्वस्थ जीवन का संदेश

हमीरपुर: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. आयुष विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ हजारों लोग योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे.

योग दिवस को लेकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम सुक्खू रविवार सुबह लगभग 6:15 बजे हमीरपुर पहुंचेंगे. इसके बाद वह अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे. योगाभ्यास सत्र में मुख्यमंत्री के साथ आयुष, विधि, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा, अन्य गणमान्य अतिथि और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होंगे. कार्यक्रम में करीब दो हजार लोगों के भाग लेने की संभावना है.

योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नियमित योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम करवाए जाएंगे. साथ ही योग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की जानकारी भी दी जाएगी.

योगाभ्यास सत्र के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जोल सप्पड़ स्थित निर्माणाधीन डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के नए परिसर का दौरा करेंगे. यहां वह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे. इस परियोजना के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी. इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे शिमला के लिए रवाना होंगे.