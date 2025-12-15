ETV Bharat / state

चिट्टा के खिलाफ सीएम सुक्खू दिलाएंगे 10 हजार लोगों को शपथ, 16 दिसंबर को हमीरपुर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन

हमीरपुर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन में हजारों लोग लेंगे भाग.

16 दिसंबर को हमीरपुर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन
16 दिसंबर को हमीरपुर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 5:04 PM IST

3 Min Read
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की आज सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को नशे के दलदल में जाने से रोकना है. राज्य में चिट्टा तस्करी के बढ़ते मामले और युवाओं में बढ़ते नशे के चलन को रोकने के लिए सुखविंदर सरकार ने एक नई पहल शुरू की है. जिसके तहत राज्य भर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन का आयोजन कर रही है. ताकि इस मैराथन में हिस्सा लेने वाले छात्रों, युवाओं और आम जनता को चिट्टा के खिलाफ जागरूक किया जा सके.

16 दिसंबर को चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन

इसी कड़ी में 16 दिसंबर को हमीपुर में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा एक भव्य मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में इस मेगा वॉकथॉन का शुभारंभ किया जाएगा. इस मेगा वॉकथॉन में स्टूडेंट्स, यूथ और आम जनता सहित लगभग 10,000 लोग भाग लेंगे. आयोजन को लेकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं.

16 दिसंबर को हमीरपुर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन (ETV Bharat)

सीएम सुखविंदर की अगुवाई में निकलेगी पदयात्रा

एसपी बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया, 'सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में यह मेगा वॉकथॉन शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल ब्वायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान से शुरू होगी. जो नादौन चौक, गांधी चौक, मुख्य बाजार, भोटा चौक और हथली खड्ड पुल से होते हुए दोसड़का स्थित पुलिस मैदान में जाकर संपन्न होगी. वहीं, दोसड़का पुलिस मैदान में मुख्यमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे'.

मुख्यमंत्री युवाओं को दिलाएंगे चिट्टा के विरोध की शपथ

वॉकथॉन से पहले ब्वायज स्कूल मैदान में हिमाचल पुलिस के प्रसिद्ध आर्केस्ट्रा 'हार्मनी ऑफ पाइन्स' के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे. सीएम सुखविंदर के मैदान में पहुंचते ही सभी प्रतिभागियों को नशे, विशेषकर चिट्टा के विरोध की शपथ दिलाई जाएगी. इसके बाद पदयात्रा आरंभ होगी. पदयात्रा के दौरान हमीरपुर शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी. शहर में आने-जाने वाले सभी वाहनों को अणु, पक्का भरो और मट्टनसिद्ध की ओर से बाईपास की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. केवल एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी.

वॉकथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को लाने वाले सभी वाहनों की पार्किंग बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू के मैदान में की जाएगी. अणु की ओर से आने वाले वाहन कैप्टन मृदुल चौक पर प्रतिभागियों को उतारने के बाद बड़ू की ओर रवाना हो जाएंगे, जबकि दोसड़का की ओर से आने वाले वाहन बस स्टैंड पर प्रतिभागियों को उतारकर वापस बड़ू की ओर भेजे जाएंगे.

एसपी ने बताया कि जैसे ही पदयात्रा भोटा चौक से हथली की ओर आगे बढ़ेगी, वैसे ही शहर में ट्रैफिक को चरणबद्ध तरीके से खोल दिया जाएगा. दोसड़का पुलिस मैदान में मुख्यमंत्री के संबोधन और प्रतिभागियों को रिफ्रेशमेंट वितरित करने के बाद आयोजन समाप्त होगा. आयोजन के समापन के बाद सुजानपुर और नादौन की ओर जाने वाले प्रतिभागियों के वाहन दोसड़का चौक पर ही उपलब्ध होंगे, जबकि भोटा और भोरंज की ओर जाने वाले प्रतिभागियों के वाहनों की व्यवस्था दोसड़का से आगे की ओर की जाएगी.

