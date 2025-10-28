दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उठाएंगे ये मुद्दे
सीएम सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे. सुक्खू इस दौरान आर्थिक मुद्दों को लेकर केंद्र से चर्चा करेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 8:13 AM IST
शिमला: हिमाचल में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जा रहे है. इस दौरान सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हितों से जुड़े अहम मुद्दे उठाएंगे. राज्य की वित्तीय चुनौतियों और केंद्र से मिलने वाली सहायता पर भी बातचीत की जाएगी. ऐसे में यह दौरा हिमाचल की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
वहीं शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली जा रहा हूं. वहां वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करूंगा. इसके साथ ही हिमाचल के हितों की बात रखने को 16वें वित्तयोग के अध्यक्ष से पांचवीं बार मुलाकात करूंगा, जिसके लिए उनसे समय मांगा गया है.
'जीएसटी कंपनसेशन मिलना हुआ बंद'
सीएम सुक्खू ने कहा कि दिल्ली में बताऊंगा कि जीएसटी लागू होने से पहले हमको 4500 करोड़ वेट व एक्साइज में मिलते थे, लेकिन अब जीएसटी लगने के बाद राज्य को नुकसान हुआ है, हालांकि इसके लिए प्रदेश सरकार को वर्ष 2017 से जीएसटी कंपनसेशन का 3200 करोड़ मिलता रहा, जिसे जून 2022 दिया गया, लेकिन पांच साल तक जीएसटी कंपनसेशन देने के बाद हमको इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है और न ही हमें इसका लाभ होगा. ये लाभ इसलिए नहीं होगा कि जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड है. वहीं हमारी आबादी ही 75 लाख है. फॉर्मा में हम प्रोड्यूसर स्टेट है. प्रदेश में अधिकतर फॉर्मा इंडस्ट्री हिमाचल के बद्दी में है. ऐसे में बद्दी एरिया से हमें 3500 से 4500 करोड़ का जीएसटी आता था, जो अब घटकर 150 करोड़ रह गया है. इसकी भरपाई को लेकर वित्त मंत्री के समक्ष बात रखी जाएगी.
'1600 करोड़ की अतिरिक्त बोरोइंग बंद'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया है. तब से हमारी 1600 करोड़ की अतिरिक्त बोरोइंग को बंद किया गया है. दिल्ली में इसे भी बहाल करने की मांग की जाएगी, ताकि आगे के दो चार महीनों में वित्तीय स्थिति से बाहर निकला जा सके. हम अभी जो भी कर्जा उठा रहे हैं. अभी तक हमारी सरकार ने साढ़े तीन साल में जितना भी कर्जा उठाया है. वो पिछली सरकार द्वारा लिए गए 75 हजार करोड़ कर्ज का ब्याज और मूलधन लौटने को दिया जाता है.
ये भी पढ़ें: देश से आगे हिमाचल प्रदेश, औसत आयु से लेकर प्रति व्यक्ति आय में शानदार तरक्की, ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट में खुलासा