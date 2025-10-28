ETV Bharat / state

दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उठाएंगे ये मुद्दे

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जा रहे है. इस दौरान सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हितों से जुड़े अहम मुद्दे उठाएंगे. राज्य की वित्तीय चुनौतियों और केंद्र से मिलने वाली सहायता पर भी बातचीत की जाएगी. ऐसे में यह दौरा हिमाचल की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. वहीं शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली जा रहा हूं. वहां वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करूंगा. इसके साथ ही हिमाचल के हितों की बात रखने को 16वें वित्तयोग के अध्यक्ष से पांचवीं बार मुलाकात करूंगा, जिसके लिए उनसे समय मांगा गया है. 'जीएसटी कंपनसेशन मिलना हुआ बंद'