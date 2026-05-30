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कौन होगा हिमाचल की नौकरशाही का अगला बॉस? संडे को सीएम सुक्खू करेंगे फैसला

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता आज रिटायर हो गए. ऐसे में सबकी निगाहें अगला सीएस कौन होगा इस पर टिकी है.

कौन होगा हिमाचल अगला मुख्य सचिव?
कौन होगा हिमाचल अगला मुख्य सचिव? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 6:23 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल में नौकरशाही के लिहाज से संडे को महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है. प्रदेश में मुख्य सचिव संजय गुप्ता आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए है. प्रदेश में नौकरशाही का अगला मुखिया कौन होगा, इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संडे को फैसला लेंगे. वहीं, प्रदेश के अगले मुख्य सचिव को लेकर कार्मिक विभाग ने पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय को पांच अधिकारियों का पैनल बनाकर भेज दिया हैं. जिस पर मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय लेना है. ऐसे में लोगों की नजरें सीएम सुक्खू के फैसले पर टिकी हैं.

इन IAS अधिकारियों का नाम पैनल में शामिल

हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट के लिए किस अधिकारी की लौटरी खुलेगी. इस पर संडे को निर्णय हो जाएगा. जिसके लिए पांच IAS अधिकारियों की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच गई है. अगले मुखिया के लिए जिन अधिकारियों का पैनल भेजा गया है. इसमें सबसे ऊपर 1993 बैच के सीनियर IAS केके पंत का नाम शामिल है. वर्तमान में केके पंत अतिरिक्त मुख्य सचिव फॉरेस्ट,विजिलेंस व गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाल रहे हैं. वहीं, केके पंत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं.

इसके अतिरिक्त केंद्र में सेवाएं दे रही 1994 बैच की सीनियर IAS अनुराधा ठाकुर का नाम भी पैनल में भेजा गया है. इसी तरह से 1994 बैच के IAS ऑफिसर ओंकार शर्मा का नाम भी मुख्य सचिव के पैनल में है. वर्तमान में ओंकार शर्मा अतिरिक्त मुख्यसचिव ट्राइबल डिवेलपमेंट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके साथ ही वे सीएमडी रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अतिरिक्त जिम्मेवारी संभाल रहे हैं.

वहीं पैनल में 1995 बैच के सीनियर IAS ऑफिसर का नाम भी रखा गया है. वे भी इन दिनों जो वर्तमान केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव डिपार्मेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं. इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव फूड एंड सिविल सप्लाइज, ट्रांसपोर्ट के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम भी पैनल में शामिल किया गया है. ऐसे में इन अधिकारियों में से किसी के नाम पर हॉट सीट पर पहुंचने की किस्मत खुल सकती हैं.

चार दिन पहले ही रेगुलर हुए थे संजय गुप्ता

हिमाचल प्रदेश के मुख्यसचिव संजय गुप्ता चार 26 मई को इस सीट पर रेगुलर हुए थे. ऐसे में चार दिन बाद ही वे मुख्य सचिव के पद पर से सेवानिवृत्त हो गए हैं. बैच 1988 के सीनियर IAS संजय गुप्ता को अक्टूबर 2025 में कार्यवाहक मुख्यसचिव बनाया गया था. मूल रूप से हरियाणा से संबंध रखने वाले संजय गुप्ता का कार्यकाल चर्चा में रहा है. उनके खिलाफ प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारी के खिलाफ पहले से 3 एफआईआर दर्ज थीं और इन मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं. वहीं, सोलन के चेस्टर हिल मामले में भी संजय गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर उनका कार्यकाल चर्चा में रहा है.

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