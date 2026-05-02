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राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल में गंदगी देख भड़कीं CM की विधायक पत्नी, कहा- क्या अपने घर में भी ऐसे ही सफाई रखते हो?

देहरा के ढलियारा में बन रहे राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल में जब एडमिशन के लिए एक भी छात्र नहीं पहुंचा, तो मामला सीधे विधायक तक जा पहुंचा और फिर जो हुआ, उससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. जैसे ही कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर अचानक ढलियारा स्कूल पहुंचीं तो स्कूल का नजारा देखकर उनका पारा हाई हो गया. ऐसे में उन्होंने प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ की जमकर क्लास लगाई.

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के ढलियारा स्थित सीबीएसई राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में उस समय हड़कंप मच गया, जब मुख्यमंत्री की पत्नी और देहरा से कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर ने औचक निरीक्षण कर दिया. स्कूल परिसर की बदहाल हालत और गंदगी देखकर कांग्रेस विधायक का पारा चढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही स्टाफ की जमकर क्लास लगाई.

करोड़ों खर्च के बावजूद बेसिक सुविधाएं नदारद!

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री की विधायक पत्नी ने प्रिंसिपल को सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए कहा, "तुम तो मेरे क्लास फेलो रहे हो. तब हर जगह सफाई होती थी, अब ये हाल क्यों है? जब सरकार एक स्कूल पर सालाना करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो फिर ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है? इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी." उन्होंने स्टाफ को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या अपने घर में भी ऐसे ही सफाई रखते हो?

स्कूल में स्टाफ की भारी कमी

सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई शुरू होने के बावजूद स्कूल में एडमिशन की स्थिति लगभग ठप पाई गई. बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं होने के कारण बच्चे प्रवेश लेने से दूर हैं. इस पर विधायक ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को जल्द से जल्द सुधार के निर्देश दिए. साथ ही चेतावनी दी कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी. स्कूल में स्टाफ की भारी कमी उजागर होने, प्रिंसिपल सहित कई अहम पद खाली पड़े होने से छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है. इस पर विधायक ने स्पष्ट कहा कि अगर प्रबंधन हालात संभालने में सक्षम नहीं है तो तुरंत सूचित करें, वरना कार्रवाई होगी.

'अब लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त'

विधायक ने स्कूल के कार्यकारी प्रिंसिपल से स्कूल में अव्यवस्थाओं पर सीधा दागा. निरीक्षण के दौरान उन्होंने PWD, बिजली विभाग सहित अन्य अधिकारियों को मौके पर तलब कर तत्काल काम दुरुस्त करने के आदेश दिए. वहीं, विधायक ने ऐलान किया कि ढलियारा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का आधुनिक भवन करोड़ों रुपए की लागत से जल्द बनाया जाएगा, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. विधायक कमलेश ठाकुर ने दो टूक चेतावनी दी कि शिक्षा व्यवस्था के साथ किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी और आने वाले समय में ऐसे औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे.



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