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स्कूलों की तालाबंदी के मुद्दे पर सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाम मुख्यमंत्री, एक-दूसरे पर चुटीले अंदाज़ में बोला हमला

हिमाचल में स्कूल बंद करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक-दूसरे पर वार-पलटवार किया.

CM Sukhu VS Jairam Thakur Himachal School Closure
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (@HimachalAssembly)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 12:07 PM IST

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शिमला: इन दिनों हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्कूलों के डीनोटिफिकेशन का मुद्दा फिर गरमाया. त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए. स्कूल बंद करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक-दूसरे पर वार-पलटवार किया और हल्के-फुल्के अंदाज़ में एक-दूसरे की चुटकी लेते हुए भी नजर आए.

टेंशन में लग रहे हैं... सब ठीक?- नेता प्रतिपक्ष

सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सरकार का चार साल का कार्यकाल हो गया है और ढूंढ-ढूंढ कर संस्थान बंद करने का क्रम अब भी जारी है. सरकार ने बिना सोचे-समझे संस्थान बंद किए. प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया है कि 123 संस्थानों को दोबारा वहीं खोला गया, जहां बंद किया गया था."

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (@HimachalAssembly)

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, संस्थान बंद करने के लिए सरकार ने सही प्रक्रिया नहीं अपनाई. मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ था, केवल मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दो लोगों ने संस्थान बंद करने का क्रम शुरू कर दिया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि 'मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं, टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक?' इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने देहरा विधायक और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का जिक्र लाते हुए मुख्यमंत्री की चुटकी ली.

'नेता प्रतिपक्ष हैं... गंभीरता से सुननी पड़ेगी बात'

वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी उसी लहजे में नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार किया. मुख्यमंत्री ने कहा, "आप नेता प्रतिपक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं, आपकी बात गंभीरता से सुननी पड़ेगी. सरकार भाजपा-कांग्रेस देखकर नहीं, जनता की आवश्यकता को देखकर संस्थान खोलती है." उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने आखिरी साल के जून महीने में काफी संस्थान खोल डाले. चुनाव को देखते हुए पूर्व सरकार ने 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 750 संस्थान ऐसे थे, जहां शिक्षक या छात्र ही नहीं थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि, उनकी सरकार स्कूलों को रेशनलाइज करके मजबूत करने का काम कर रही है. सीएम सुक्खू ने कहा कि केवल ऐसे संस्थान बंद किए गए, जहां छात्र-शिक्षक नहीं थे और बेहद कम दूरी पर संस्थान उपलब्ध थे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे संस्थान बंद किए जाएंगे, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां जरूरत होगी, उन संस्थानों को सरकार मजबूत करेगी.

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