दिल्ली में तबीयत बिगड़ने पर एम्स पहुंचे सीएम सुखविंदर, डॉक्टरों ने किया चेकअप

शिमला: दिल्ली दौर पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अचानक तबीयत बिगड़ गयी. अस्वस्थ होने पर सीएम सुक्खू उपचार के लिए एम्स पहुंचे. AIIMS में उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका विस्तृत चेकअप किया.

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों विधानसभा बजट सत्र के बाद श्रीनगर और फिर दिल्ली में आयोजित हुई बैठक के व्यस्त कार्यक्रम के बीच सीएम सुक्खू के पेट में तेज दर्द उठा. ऐसे में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत एम्स ले जाया गया. अस्पताल प्रशासन ने जांच के बाद उन्हें आराम करने की सलाह दी है. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और किसी खतरे की बात नहीं है, लेकिन अत्यधिक कार्यभार और भागदौड़ के कारण उन्हें कुछ दिनों का पूर्ण विश्राम लेना जरूरी है.

वहीं, जरूरी टेस्ट कराने के बाद सीएम सुक्खू वापस हिमाचल सदन लौट आए हैं. अस्पताल में उपचार मिलने के बाद सीएम सुक्खू की तबीयत में सुधार है. वहीं सीएम सुक्खू की टेस्ट रिपोर्ट भी ठीक है, जो राहत की बात है. हालांकि, अभी तक सीएम के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है.

बीते दिन बैठक में हुए थे शामिल