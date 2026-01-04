ETV Bharat / state

नए साल पर CM सुक्खू ने लिया मां का आशीर्वाद, बेटे के गले लगकर भावुक हुईं संसार देवी

नए साल पर CM सुक्खू ने लिया मां का आशीर्वाद ( DIPR )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए साल की शुरुआत बेहद भावुक और पारिवारिक माहौल में की. रविवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव भवड़ां पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी माता संसार देवी से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया. मां-बेटे के इस मिलन का दृश्य गांव में मौजूद लोगों के लिए भी भावुक कर देने वाला रहा, जब मां संसार देवी अपने बेटे मुख्यमंत्री सुक्खू के गले लगकर भावुक हो गईं. बेटे के गले लगकर भावुक हुईं संसार देवी (DIPR) पैतृक गांव भवड़ां पहुंचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुक्खू का अपने पैतृक गांव भवड़ां पहुंचना पूरी तरह निजी और पारिवारिक रहा. गांव पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी माता संसार देवी से मुलाकात की और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य और ग्रामीण भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कुछ समय गांव में बिताया और बचपन की यादों को ताजा किया. मां-बेटे के मिलन का भावुक दृश्य मुख्यमंत्री सुक्खू की माता संसार देवी बेटे को देखकर भावुक हो गईं और उन्हें गले लगा लिया. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद भावनात्मक था. ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी में हों, लेकिन मां के सामने वे आज भी वही बेटे बने नजर आए.