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CM सुक्खू सबसे बड़े जिले में दिलाएंगे प्रधानों को शपथ, सूची में शामिल नहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम

पंचायत वार्ड सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों की बैठकों के लिए 27 जून की तारीख निर्धारित की गई है.

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION
प्रधानों-उपप्रधानों की शपथ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 9:57 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां थमने के बाद नव निर्वाचित प्रधान और उप-प्रधान अब शपथ लेकर विकास की नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं. पहली बार प्रदेश सरकार ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम को जिला स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया है. इसके तहत 15 जून को प्रदेश के सभी 12 जिलों में अलग-अलग समारोह होंगे, जहां मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्य नव निर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

CM सुक्खू यहां दिलाएंगे शपथ

सरकार द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाएंगे. वहीं अन्य जिलों में विभिन्न मंत्री यह जिम्मेदारी निभाएंगे. हालांकि, शपथ ग्रहण के लिए जारी सूची में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम शामिल न होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी शुरू हो गई है.

विभिन्न जिलों में इन मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

शेड्यूल के मुताबिक चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, ऊना में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, सिरमौर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मंडी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी तथा हमीरपुर में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा प्रधानों और उप-प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

Panchayat Pradhan Oath Himachal
विभिन्न जिलों में इन मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी (NOTIFICATION)

27 जून को होगी पहली बैठक

उधर, पंचायती राज विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों के गठन की अगली प्रक्रिया भी तय कर दी है. विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायत वार्ड सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों की बैठकों के लिए 27 जून की तारीख निर्धारित की गई है. इन बैठकों के साथ ही नवनिर्वाचित प्रतिनिधि औपचारिक रूप से अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे. 27 जून को होने वाली पहली आधिकारिक बैठकों के बाद पंचायत वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य मानदेय प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे. ऐसे में जून का महीना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान शपथ ग्रहण से लेकर पहली बैठक तक की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी.

Panchayat Pradhan Oath Himachal
सरकार ने जारी किए आदेश (NOTIFICATION)

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