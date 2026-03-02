ETV Bharat / state

सेना में खून बहाएं हम, परमवीर चक्र जीते हम और हक भी हमारे छीने जाएं, ऐसा क्यों बोले सीएम सुक्खू

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में इस समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) खत्म होने के कारण सरकार को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है. सीएम सुक्खू भी कई बार आरडीजी बहाल करने की मांग खुले मंच से कर चुके हैं और इसके बहाल न होने से हिमाचल को क्या परेशानियां होंगी इसका जिक्र कई बार कर चुके हैं.

सीएम सुक्खू ने एक बार फिर आरडीजी को हिमाचल का हक बताया है और इसकी बहाली की मांग की है. साथ ही हिमाचल के हित और हकों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. सीएम सुक्खू ने पोस्ट करते हुए कहा कि 'देश की सुरक्षा में हिमाचल के वीर जवान हर मोर्चे पर चट्टान की तरह डटे रहते हैं और भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं. ऐसे प्रदेश के अधिकारों को छीनना सरासर अन्याय है. हिमाचल की जनता इस भेदभाव को कभी सहन नहीं करेगी। RDG के रूप में हमें हमारा पूरा अधिकार मिलना चाहिए. सबसे ज्यादा परमवीर चक्र जीते हम, सेना में खून बहाए हम और अधिकार हमारे छीने जाएं, जब 10 हजार करोड़ आरडीजी का नहीं मिलता तो इसका भारी नुकसान होता है. स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं बनती, सड़कों पर गड्ढे पड़े रहते हैं. आरडीजी बहाल करने के लिए कांग्रेस सरकार बीजेपी के सात सांसदो और 28 विधायकों के नेतृत्व में पीएम मोदी से मिलने के लिए तैयार है.'