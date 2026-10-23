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'हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर झूठ बोल रहे जयराम, उन्हें अपने कार्यकाल में लिए कर्ज का भी देना चाहिए हिसाब'

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कई कठिन फैसले लेने पड़े हैं. 31 मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश पर 76,633 करोड़ रुपये का कर्ज था, जबकि कर्मचारियों की करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां थीं. उन्होंने कहा कि जून 2022 में केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला GST कंपनसेशन भी बंद हो गया था. पिछली सरकार ने छठे वेतन आयोग की घोषणा तो की, लेकिन कर्मचारियों की देनदारियां नहीं चुकाईं. मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर प्रदेश पर कर्ज की स्थिति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया.

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "जयराम ठाकुर प्रदेश पर 1 लाख 20 हजार करोड़ के कर्ज का दावा कर रहे हैं. जबकि प्रदेश सरकार पर अब तक कुल 99,564 का ऋण है. उनकी सरकार के कार्यकाल में 43,261 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था. इसमें बाजार से 34,790 करोड़, नाबार्ड से 3,530 करोड़ और EAP के तहत 381 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल था".

वहीं, सीएम ने कहा कि, "क्लास-4 के कर्मचारियों को उनकी पेंशन और पे एरियर के अतिरिक्त 10,000 रुपये 1 नवंबर को उनके बैंक खातों में भेज दिए जाएंगे. हमारा प्रयास है कि सभी क्लास-4 के कर्मचारी अपने-अपने परिवारों के साथ दीपावली का त्योहार खुशी से मनाएं. सत्ता में सत्तासीन लोगों के साथ-साथ आप सभी कर्मचारियों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है".

सीएम सुखविंदर सुक्खू ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें सीएम ने लिखा, "कर्मठ कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 नवंबर को 5% डीए दिया जाएगा. पिछली बार के बकाया 1% डीए को भी इसमें जोड़ दिया गया है. इस संबंध में आज ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने परिवारों के साथ हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाएं. हमारी सरकार की ओर से आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं".

इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 प्रतिशत डीए पिछली बार का भी बकाया है, वो भी इस बार दिया जाएगा. दरअसल पिछली बार 3 फीसदी डीए दिया गया था. इस बार दिवाली पर 5 फीसदी डीए मिलेगा.

सुक्खू ने कहा, "मौजूदा सरकार अब तक 37,781 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है, जिसमें बाजार से लिया गया 30,095 करोड़ रुपये का कर्ज भी शामिल है. उन्होंने RDG बंद होने के बावजूद सरकार की वित्तीय चुनौतियों का सामना करने की बात कही और जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कर्ज का भी हिसाब देना चाहिए".

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी थी. जरूरत के मुकाबले करीब 35 फीसदी कर्मचारी और डॉक्टर ही उपलब्ध थे. एक्स-रे, MRI और CT स्कैन जैसी मशीनें भी लगभग 15 साल पुरानी थीं. सरकार IGMC, चमियाणा, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर में दिल्ली AIIMS के स्तर की आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है. प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है. चमियाणा अस्पताल में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की नियुक्ति का स्तर करीब 70 फीसदी तक पहुंचा है. सभी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा. प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों के 577 पदों के मुकाबले सरकार ने 320 पद बढ़वाए हैं. इसके अलावा डेडिकेटेड पैरामेडिकल कॉलेज विकसित किया गया है, जिसमें वर्ष 2028 में पहला बैच शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में शीर्ष राज्यों में शामिल करना सरकार का लक्ष्य है.

कानूनी मामलों में सरकार की पैरवी का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कई मामलों में सरकार के वकील तथ्यों को प्रभावी ढंग से पेश नहीं कर पाते थे. जबकि निजी पक्षों के वकील मजबूत पैरवी करते थे. उन्होंने JSW से जुड़े मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर सरकार ने 150 करोड़ रुपये का लाभ हासिल किया. उन्होंने किशाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है. ऊर्जा से जुड़े मामलों में भी प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं.

शराब ठेकों की नीलामी से आय बढ़ने का दावा

सुक्खू ने कहा कि सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं. शराब के ठेकों की नीलामी से करीब 400 करोड़ रुपये की आय हुई है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले पांच वर्षों में इससे होने वाली आय बढ़कर 1,500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास प्रदेश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर आय बढ़ाना और आर्थिक निर्भरता कम करना है.

विधानसभा चुनाव को लेकर भी किया दावा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को अभी 13 महीने बचे हैं और आने वाले समय में सरकार अपने कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाएगी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के 16 विधायक चुनाव नहीं जीतेंगे. सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी प्रदेश में केवल हौसला अफजाई करने में लगी है और दिल्ली भी हिमाचल भाजपा से दुखी है.

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