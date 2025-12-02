ETV Bharat / state

हिमाचल में धारा 118 में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा विपक्ष: CM सुक्खू

शीतकालीन सत्र में सुखविंदर सरकार ने सदन में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट संशोधन बिल पेश किया.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 8:31 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन सदन में सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अमेंडमेंट बिल पेश किया. जिसके तहत धारा-118 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली. दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार धारा-118 के नियमों को आसान कर प्रदेश के हितों को खतरे में डाल रही है. जिस पर सीएम सुखविंदर सिंह ने पलटवार किया.

'सरकार ने 118 को न पहले बदला, न अभी बदलने की कोई योजना है'

जयराम ठाकुर के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, 'सरकार ने न तो कोई संशोधन किया है और न ही ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है. विपक्ष बिना तथ्य के आरोप लगाकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है. धारा 118 हिमाचल की सुरक्षा ढाल है और सरकार इसे लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. धारा 118 में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है. विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए गलत बातें फैला रहा है. सरकार ने 118 को न पहले बदला, न अभी बदलने की कोई योजना है'.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 के सेक्शन 118 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. इनका मकसद जमीन ट्रांसफर के प्रोसेस को आसान बनाना और राज्य में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है. अमेंडमेंट बिल के साथ दिए गए मकसद और वजहों के स्टेटमेंट के मुताबिक, सरकार ने बताया कि सेक्शन 118 को गैर-खेती करने वालों को जमीन के ट्रांसफर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन राज्य के सोशियो-इकोनॉमिक हालात काफी बदल गए हैं.

संशोधन बिल पेश करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, 'इन बदलावों का मकसद कानूनी ढांचे को आसान बनाना और गांव के लेवल पर इन्वेस्टर्स और लोकल कम्युनिटी दोनों को सपोर्ट करना है'.

हालांकि, कई असली इन्वेस्टर अपने कंट्रोल से बाहर के हालात की वजह से तय टाइमलाइन में प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पाए. इसे ठीक करने के लिए बिल में एक ऐसा सिस्टम बनाने का प्रस्ताव है, जिससे तय पेनल्टी चुकाने पर टाइम बढ़ाया जा सके. ग्रामीण इलाकों में बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने इस एक्ट के सेक्शन-118 के दायरे से दस साल तक की बिल्डिंग्स की शॉर्ट-टर्म लीज को छूट देने का प्रस्ताव दिया है.

अभी, गैर-खेती करने वालों को जमीन का ट्रांसफर बिक्री, गिफ्ट, वसीयत, एक्सचेंज, लीज, कब्जे के साथ मॉर्गेज, या किराएदारी बनाने जैसे तरीकों से सीमित है. अब, बिल रियल एस्टेट सेक्टर में बिजनेस करने में आसानी बढ़ाने का प्रस्ताव करता है. हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को गैर-खेती करने वालों को जमीन और फ्लैट बेचने के लिए दी गई मौजूदा छूट को बाद के खरीदारों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.

इन बदलावों से गैर-खेती करने वालों को प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स से पूरी बनी हुई बिल्डिंग या फ्लैट खरीदने की भी इजाजत मिलेगी. एक बड़ा बदलाव को-ऑपरेटिव सोसायटियों से जुड़ा है, जो राज्य के गांव के इलाकों को कवर करती हैं और जिनमें लगभग बीस लाख किसान सदस्य हैं. सरकार ने कहा कि हालांकि ये सोसाइटियां ज्यादातर किसानों द्वारा चलाई जाती हैं. लेकिन उनकी कानूनी पहचान उन्हें किसानों के तौर पर जमीन खरीदने या अपने सदस्यों द्वारा ट्रांसफर की गई जमीन लेने से रोकती है.

बिल में पूरी तरह से खेती करने वाले सदस्यों वाली कोऑपरेटिव सोसाइटियों को सेक्शन 118 के तहत बिना इजाजत लिए जमीन लेने की इजाजत देने का प्रस्ताव है. इस कदम से किसानों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नए कामों के लिए करने, रोजगार पैदा करने, इनकम लेवल बढ़ाने और राज्य की इकॉनमी को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है. जैसे-जैसे कई सोसाइटियां मल्टीपर्पस एंटिटीज में बदल रही हैं, सरकार का मानना है कि इन बदलावों से वे ज्यादा फायदेमंद प्रोजेक्ट शुरू कर पाएंगी.

