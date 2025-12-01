ETV Bharat / state

'राधे-राधे' विवाद पर क्या बोले सीएम सुखविंदर? विपक्ष को पढ़ाया सनातन धर्म का पाठ!

सीएम सुक्खू ने कहा, 'विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा शेष नहीं बचा. कभी मैं किसी के घर खाना खाने जाऊं तो वीडियो बना देते हैं, बच्चों से मिलने जाऊं तो भी वीडियो बना देते हैं. विधानसभा में बोलने को कुछ नहीं, इसलिए ऐसी बातें मुद्दा बना रहे हैं'.

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है. इसलिए वे हर छोटी-बड़ी बात को तूल देकर सुर्खियां बटोरना चाहती है. भाजपा विधानसभा में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से कतराती है, लेकिन बाहर धार्मिक प्रतीकों और नारों को उछालकर राजनीति करने में लगी रहती है.

धर्मशाला: 'एंटी-चिट्टा वॉकथॉन' के मंच से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'राधे-राधे' विवाद पर खुलकर जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने पहले स्टेज पर 'राधे-राधे' के जयकारे लगाए और विपक्ष को स्पष्ट संदेश दिया कि धार्मिक नारों पर राजनीति करने की कोशिश, अब नहीं चलेगी.

'राधे-राधे' विवाद पर सीएम की सफाई

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'उनके बयान को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. वह जब अपनी प्यारी बेटियों से मिलने गए थे, तो उनसे सिर्फ यह जानना चाहा कि वे ‘राधे-राधे’ का अर्थ समझकर बोल रही हैं या सिर्फ रटकर. मैंने बच्चों से पूछा कि राधे-राधे क्यों बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है. लेकिन वह अर्थ नहीं बता सके. इसी संदर्भ में मैंने बात कही थी, जिसे राजनीतिक रंग दे दिया गया'.

'राधे-राधे' पर क्यो मचा बवाल?

बता दें कि 28 नवंबर को धर्मशाला में मॉर्निंग वाक पर निकले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू साईं ग्राउंड पर बच्चों से मुलाकात की. इस दौरान बच्चों ने सीएम सुक्खू को नमस्ते की जगत 'राधे-राधे' कहा. जिस पर सीएम सुक्खू ने बच्चों से पूछा कि आप राधे-राधे क्यों कहते हो? ऐसे सीएम सुक्खू और बच्चों की मुलाकात के दौरान हुई इस बातचीत का वीडियो वायरल होते ही, विपक्ष ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधना शुरू किया और इसे सनातन धर्म का अपमान बताया. ऐसे में अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'राधे-राधे' को लेकर मचे सियासी बवाल पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया है.

सीएम सुक्खू ने जोर दिया कि उनके संस्कारों और परिवार में सनातन धर्म का पालन पीढ़ियों से होता आया है. राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के दिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी. तब मैंने आधे दिन की छुट्टी नहीं, पूरे दिन की छुट्टी दी थी. हमारे यहां कन्या पूजन, गोवर्धन पूजा सब बचपन से सिखाया गया है. जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, वही सनातन धर्म जैसे पवित्र विषय को भी राजनीति का साधन बना देते हैं. जो लोग सनातन धर्म को राजनीतिक रंग देते हैं, वे असली हिंदू हो ही नहीं सकते.

'बीजेपी को सनातन धर्म की राजनीति करने का हक नहीं'

उन्होंने कहा कि बीजेपी को सनातन धर्म की राजनीति करने का हक नहीं है. क्योंकि सनातन की परिभाषा कर्म, सेवा और दीन-दुखियों की मदद में है, न कि वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल करने में. सनातन धर्म का मतलब है, अच्छे कर्म करना, सेवा करना, गरीबों की मदद करना. इसे राजनीति से न जोड़ें.

मुख्यमंत्री का कहना है कि वह और उनकी सरकार जनता के पैसे की रक्षा करने और विकास को तेज गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम पांच साल की जिम्मेदारी लेकर आए हैं, जनता फैसला करेगी. लेकिन जो प्रदेश की संपत्ति को लुटाते हैं, वे आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं. यही उनका असली मुद्दा बच गया है.

