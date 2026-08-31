ETV Bharat / state

राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर भड़के सीएम सुक्खू, शिमला में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है भाजपा: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिमला में कांग्रेस का प्रदर्शन
शिमला में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने शिमला में राज्यस्तरीय धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया. साथ ही एफआईआर दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की.

शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर आयोजित प्रदर्शन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और धनीराम शांडिल समेत कांग्रेस के कई विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "भाजपा राहुल गांधी से घबराई हुई है. राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहां बड़ी संख्या में युवा उनसे जुड़ते हैं और उनकी बात सुनते हैं. इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है".

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केवल यह मांग की थी कि हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान और उनके कार्यक्रम के बाद किए गए शुद्धिकरण के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इस मांग पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई.

सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी. विपक्ष की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए घातक है.

उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही की नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार विरोध करती है. कांग्रेस की विचारधारा सर्व समाज को साथ लेकर चलने की है और किसी भी व्यक्ति, विशेषकर बुजुर्ग और दलित समाज से आने वाले व्यक्ति का अपमान, कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकती.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को लगातार मिल रहा जनसमर्थन भाजपा की चिंता का कारण बना हुआ है. पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई.

ये भी पढ़ें: संस्कृत महाविद्यालयों में अब पुरोहित बनने का मिलेगा प्रशिक्षण, डिप्लोमा-सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही सरकार

TAGGED:

RAHUL GANDHI
CONGRESS PROTEST
CM SUKVINDER SINGH SUKHU
SHIMLA
RAHUL GANDHI FIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.