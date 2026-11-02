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'हिमाचल में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, शपथ ग्रहण में असम के सीएम को भी देंगे न्योता'

सीएम सुक्खू का हिमंत बिस्वा सरमा पर पलटवार ( ETV Bharat )

शिमला: रविवार को शिमला में आयोजित भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर प्रहार किया. साथ ही 2027 में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया. वहीं, हिमंत बिस्वा के बयानों पर अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है.

कांग्रेस की बनेगी सरकार, शपथ ग्रहण में असम के सीएम को भी देंगे न्योता हिमंत पर पलटवार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "असम के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान हिमाचल में अगले शपथ ग्रहण समारोह में आने की बात कही थी. जब हिमाचल में अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शपथ ग्रहण समारोह में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा. असम के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा जाएगा. कांग्रेस की दोबारा सरकार बनना तय है".

सीएम सुक्खू का असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर पलटवार (ETV Bharat) 'भाजपा पांच गुटों में बंटी, इसलिए असम के मुख्यमंत्री को हिमाचल लाना पड़ा' वहीं, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा. सीएम ने कहा, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है. यही वजह है कि इन गुटों को एकजुट करने के लिए भाजपा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को हिमाचल लाना पड़ा. आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी और भाजपा को पिछली बार से भी कम सीटें मिलेंगी. भाजपा के 16 विधायक अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे दोबारा चुनाव जीत सकें. चुनाव परिणाम आने पर उनके इस दावे की सच्चाई सामने आ जाएगी. 2022 में हुआ था हिमाचल का चुनाव, EVM पर सवाल 2024 के बाद उठे' ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा, "यह समझने की जरूरत है कि ईवीएम का विरोध कब से हो रहा है. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, जबकि ईवीएम को लेकर 2024 के बाद सवाल उठाए गए. इन सभी बातों को तथ्यों और समयक्रम के आधार पर समझना चाहिए". RDG बंद होने के बावजूद हिमाचल सरकार ने संभाली आर्थिक स्थिति: CM सुक्खू मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. पिछले 75 वर्षों से प्रदेश को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने के बावजूद सरकार ने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है. सीएम सुक्खू ने दावा किया कि RDG में करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपये की कमी आने के बावजूद प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक व्यवस्था को संभालने में सफल रही है. उन्होंने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया.