'हिमाचल में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, शपथ ग्रहण में असम के सीएम को भी देंगे न्योता'
भाजपा पांच गुटों में बंटी, इसलिए असम के मुख्यमंत्री को हिमाचल लाना पड़ा: CM सुक्खू
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 3:20 PM IST
शिमला: रविवार को शिमला में आयोजित भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर प्रहार किया. साथ ही 2027 में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया. वहीं, हिमंत बिस्वा के बयानों पर अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है.
कांग्रेस की बनेगी सरकार, शपथ ग्रहण में असम के सीएम को भी देंगे न्योता
हिमंत पर पलटवार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "असम के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान हिमाचल में अगले शपथ ग्रहण समारोह में आने की बात कही थी. जब हिमाचल में अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शपथ ग्रहण समारोह में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा. असम के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा जाएगा. कांग्रेस की दोबारा सरकार बनना तय है".
'भाजपा पांच गुटों में बंटी, इसलिए असम के मुख्यमंत्री को हिमाचल लाना पड़ा'
वहीं, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा. सीएम ने कहा, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है. यही वजह है कि इन गुटों को एकजुट करने के लिए भाजपा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को हिमाचल लाना पड़ा. आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी और भाजपा को पिछली बार से भी कम सीटें मिलेंगी. भाजपा के 16 विधायक अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे दोबारा चुनाव जीत सकें. चुनाव परिणाम आने पर उनके इस दावे की सच्चाई सामने आ जाएगी.
2022 में हुआ था हिमाचल का चुनाव, EVM पर सवाल 2024 के बाद उठे'
ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा, "यह समझने की जरूरत है कि ईवीएम का विरोध कब से हो रहा है. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, जबकि ईवीएम को लेकर 2024 के बाद सवाल उठाए गए. इन सभी बातों को तथ्यों और समयक्रम के आधार पर समझना चाहिए".
RDG बंद होने के बावजूद हिमाचल सरकार ने संभाली आर्थिक स्थिति: CM सुक्खू
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की नीति का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. पिछले 75 वर्षों से प्रदेश को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने के बावजूद सरकार ने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है. सीएम सुक्खू ने दावा किया कि RDG में करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपये की कमी आने के बावजूद प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक व्यवस्था को संभालने में सफल रही है. उन्होंने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया.
मुख्यमंत्री ने आर्थिक स्थिति को परिवार के बजट से जोड़ते हुए कहा कि यदि किसी परिवार की मासिक आय 50 हजार या एक लाख रुपये हो और उसमें से 15 से 20 हजार रुपये कम हो जाएं, तो परिवार को अपना पूरा बजट नए सिरे से संतुलित करना पड़ता है. इसी तरह सरकार भी एक परिवार की तरह प्रदेश को चला रही है. पिछली भाजपा सरकार को केंद्र से सहायता मिलने के बावजूद वह ऐसी आर्थिक चुनौती का सामना नहीं कर पाती. वर्तमान सरकार ने RDG बंद होने के बाद भी कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने का फैसला किया है और इसकी राशि कर्मचारियों के खातों में पहुंच रही है.
'हिमाचल की संपदा को न लुटने देंगे, न लुटाएंगे'
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिमाचल की संपदा का सही इस्तेमाल जरूरी है. सरकार प्रदेश के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, "हिमाचल की जो संपदा है, उस संपदा को न तो हम लुटने दे रहे हैं, न लूट रहे हैं, न लुटने देंगे और न ही लुटाएंगे". सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.
रामलीला मैदान की रैली में हिमाचल से भी पहुंचे लोग
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और विपक्षी दलों की रैली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना है. इसके लिए रैलियां और आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयोजित रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और यह देखकर उन्हें खुशी हुई कि जनता ने लोकतंत्र और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया है.
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एसआईआर (SIR) के माध्यम से कथित धांधली की जा रही है और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी इसे रोकने के लिए आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस रैली में हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना और जनता के मताधिकार की रक्षा करना बेहद जरूरी है. विपक्ष इसी उद्देश्य से जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद कर रहा है.
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