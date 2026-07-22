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NEET पेपर लीक पर CM सुक्खू ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले- राहुल गांधी और कांग्रेस छात्रों के साथ खड़े हैं

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों की पीड़ा को गंभीरता से सुना जाना चाहिए. NEET पेपर लीक और राम मंदिर चंदे से जुड़े संदिग्ध मामलों की निष्पक्ष जांच हो. हिमाचल में पेपर लीक मामला सामने आने पर उनकी सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भंग किया और मुख्य आरोपियों को जेल भेजा. राहुल गांधी और कांग्रेस छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े हैं".

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 57वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबोधन केवल शैक्षणिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा. मुख्यमंत्री ने NEET परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा पर सवाल उठाए. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के वित्तीय अधिकार, जलविद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी, पर्यावरणीय मुआवजे और हालिया मानसूनी आपदा जैसे मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा. इस दौरान सीएम ने विश्वविद्यालय में आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने और छात्रावास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की.

वहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किया जाना संविधान के अनुच्छेद-275 की भावना के विपरीत है. उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश को करीब ₹90,000 करोड़ की पारिस्थितिक सेवाएं देता है, जिसका उचित मुआवजा राज्य को मिलना चाहिए. उन्होंने 40 वर्ष पूरे कर चुकी जलविद्युत परियोजनाओं को राज्य को लौटाने या उन पर 50 प्रतिशत रॉयल्टी देने की मांग भी दोहराई.

कांगड़ा में बादल फटने से बहे 19 मकान: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री ने बताया कि किन्नौर और कांगड़ा के शाहपुर (बोह क्षेत्र) में बादल फटने और भारी बारिश से करीब 19 मकान बह गए हैं. उन्होंने कहा कि हादसा दिन में होने के कारण जनहानि नहीं हुई और केवल दो से तीन महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं. मौसम साफ होते ही वे स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे. राज्य सरकार राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह मुस्तैद है. साथ ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों से नदियों-खड्डों के किनारे जाने और जोखिम भरे स्टंट से बचने की अपील की.

सीएम ने याद किया HPU में बिताया छात्र जीवन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी अपनी छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए सीएम ने कहा कि उनके जीवन के आठ वर्ष इसी परिसर में बीते और यहीं से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की. विश्वविद्यालय ने कई ऐसे व्यक्तित्व दिए हैं, जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिनमें राज्य के मुख्यमंत्री, वर्तमान कुलपति प्रो. महावीर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हैं. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय में B.Tech (Artificial Intelligence) और Machine Learning जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की. साथ ही नए छात्रावास के निर्माण के लिए ₹5 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की भी घोषणा की.

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