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'विपक्ष मुद्दों पर तथ्य और कागज के साथ आए, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार', भाजपा के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार पर आरोप लगाने के बजाय तथ्यों और दस्तावेजों के साथ विधानसभा में अपनी बात रखनी चाहिए. सरकार किसी भी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा से पीछे नहीं हटेगी और विपक्ष को वॉकआउट का मौका नहीं दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री खविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "विपक्ष अक्सर भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में आता है, लेकिन कई बार उसके पास पर्याप्त तैयारी और तथ्य नहीं होते. सरकार की रणनीति स्पष्ट है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए हर प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, ताकि आरोपों की सच्चाई सदन के सामने आए".

सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की संपदा को बचाने का संकल्प लिया है. न तो सरकारी संपदा को लुटने दिया जाएगा और न ही किसी को उसे लूटने का अधिकार दिया जाएगा. प्रदेश की 75 लाख जनता ने सरकार को पांच साल के लिए संरक्षक बनाकर भेजा है और सरकार का दायित्व है कि वह प्रदेश के हितों की रक्षा करे. उन्होंने दावा किया कि सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में करीब 3,000 करोड़ रुपये प्रदेश के खजाने में आएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अस्पतालों में डॉक्टर और मशीनों की कमी दूर करना तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना है. सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में शामिल हुए सुक्खू मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वह सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के नेता और गठबंधन दलों के नेता भी मौजूद रहे. उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की संस्कृति, पहनावे और रीति-रिवाजों को अपनाया तथा देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. नए जिलों को लेकर आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नए जिलों के गठन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए आयोग का गठन किया है. उन्होंने कहा कि जिले, एसडीएम या ब्लॉक बनाने जैसे फैसले सरकार सोच-समझकर लेती है. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट उचित निर्णय करेगी. बीबीएमबी और शाहपुर बांध को लेकर भाजपा पर निशाना