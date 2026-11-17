'विपक्ष मुद्दों पर तथ्य और कागज के साथ आए, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार', भाजपा के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. सीएम सुक्खू ने विपक्ष को तथ्यों के साथ चर्चा करने की नसीहत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:15 PM IST
धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार पर आरोप लगाने के बजाय तथ्यों और दस्तावेजों के साथ विधानसभा में अपनी बात रखनी चाहिए. सरकार किसी भी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा से पीछे नहीं हटेगी और विपक्ष को वॉकआउट का मौका नहीं दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री खविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "विपक्ष अक्सर भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में आता है, लेकिन कई बार उसके पास पर्याप्त तैयारी और तथ्य नहीं होते. सरकार की रणनीति स्पष्ट है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए हर प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, ताकि आरोपों की सच्चाई सदन के सामने आए".
सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की संपदा को बचाने का संकल्प लिया है. न तो सरकारी संपदा को लुटने दिया जाएगा और न ही किसी को उसे लूटने का अधिकार दिया जाएगा. प्रदेश की 75 लाख जनता ने सरकार को पांच साल के लिए संरक्षक बनाकर भेजा है और सरकार का दायित्व है कि वह प्रदेश के हितों की रक्षा करे.
उन्होंने दावा किया कि सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में करीब 3,000 करोड़ रुपये प्रदेश के खजाने में आएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अस्पतालों में डॉक्टर और मशीनों की कमी दूर करना तथा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना है.
सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में शामिल हुए सुक्खू
मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वह सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के नेता और गठबंधन दलों के नेता भी मौजूद रहे.
उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की संस्कृति, पहनावे और रीति-रिवाजों को अपनाया तथा देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
नए जिलों को लेकर आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
नए जिलों के गठन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए आयोग का गठन किया है. उन्होंने कहा कि जिले, एसडीएम या ब्लॉक बनाने जैसे फैसले सरकार सोच-समझकर लेती है. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट उचित निर्णय करेगी.
बीबीएमबी और शाहपुर बांध को लेकर भाजपा पर निशाना
बीबीएमबी और शाहपुर बांध से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि श्रेय लेने से पहले विपक्ष को यह बताना चाहिए कि उसने अपने कार्यकाल में क्या किया? उन्होंने दावा किया कि शाहपुर बांध से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने केंद्र और अन्य राज्यों की शर्तों को मानने से इनकार किया तथा हिमाचल के हितों को प्राथमिकता दी.
सुक्खू ने कहा कि पानी को लेकर राज्यों के बीच सहयोग जरूरी है, क्योंकि पानी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहता. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हिमाचल के हितों को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला.
वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में सरकार की कार्रवाई का दावा
मुख्यमंत्री ने वाइल्डफ्लावर हॉल का उल्लेख करते हुए कहा कि लंबे समय से प्रदेश को भुगतान न करने वाली संपत्ति को सरकार ने अपने नाम किया है. उन्होंने दावा किया कि करीब 401 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश के खजाने में लाई गई है.
उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों पर भी पलटवार किया, जिनमें सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र को देने की बात कही जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को ऐसे आरोप लगाने से पहले विधानसभा के पटल पर संबंधित दस्तावेज और तथ्य रखने चाहिए.
भाजपा के भीतर गुटबाजी पर भी साधा निशाना
सुक्खू ने भाजपा के अंदर कथित गुटबाजी पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि विपक्ष कई गुटों में बंटा हुआ है और नेता अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में जनता तय करेगी कि किसे दावेदारी मिलती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बयानों को लेकर तरह-तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन उनकी सरकार पूरी ईमानदारी और सच्चे मन से प्रदेश की सेवा कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस प्रदेश की संपदा की रक्षा करने और उससे होने वाले लाभ को जनता तक पहुंचाने पर है.
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