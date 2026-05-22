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हिमाचल कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर चर्चा, इन महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए, इनका बढ़ा मानदेय

शिमला: हिमाचल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णयों पर चर्चा हुई है. प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए हो रहे चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने से भले ही सरकार की ओर से आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर चर्चा हुई है.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों, मजदूरों, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है. इस दौरान सरकार ने जहां प्रदेशभर में दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देने का बड़ा फैसला लिया है, वहीं कॉलेज प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर भी चर्चा की गई.

इसके अलावा हजारों कर्मचारियों और वर्करों के वेतन में बढ़ोतरी, नए पदों की स्वीकृति और शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं. प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने रॉयल्टी में भारी कमी के फैसले को भी मंजूरी दी है.

इन महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए

प्रदेश में 2 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों की सभी महिलाओं को सरकार 1500 रुपए मासिक दे सकती है. मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपए दिये जाने को लेकर चर्चा हुई है. इसी तरह से पूरे हिमाचल में अब 24 घंटे दुकानें खुली रखी जा सकेंगी. इसको लेकर भी कैबिनेट में विचार विमर्श हुआ है.