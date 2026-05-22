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हिमाचल कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर चर्चा, इन महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए, इनका बढ़ा मानदेय

शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट मीटिंग की. इस दौरान बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगे.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:00 PM IST

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शिमला: हिमाचल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णयों पर चर्चा हुई है. प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए हो रहे चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने से भले ही सरकार की ओर से आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर चर्चा हुई है.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों, मजदूरों, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है. इस दौरान सरकार ने जहां प्रदेशभर में दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देने का बड़ा फैसला लिया है, वहीं कॉलेज प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर भी चर्चा की गई.

इसके अलावा हजारों कर्मचारियों और वर्करों के वेतन में बढ़ोतरी, नए पदों की स्वीकृति और शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं. प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने रॉयल्टी में भारी कमी के फैसले को भी मंजूरी दी है.

इन महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए

प्रदेश में 2 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों की सभी महिलाओं को सरकार 1500 रुपए मासिक दे सकती है. मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपए दिये जाने को लेकर चर्चा हुई है. इसी तरह से पूरे हिमाचल में अब 24 घंटे दुकानें खुली रखी जा सकेंगी. इसको लेकर भी कैबिनेट में विचार विमर्श हुआ है.

इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल की बैठक में कॉलेज प्रोफेसरों की रिटायरमेंट आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने पर भी चर्चा हुई. वहीं, रिडक्शन ऑफ रॉयल्टी 7 फीसदी से घटाकर 1 प्रतिशत करने और मिड डे मील वर्कर और SMC मल्टी टास्क वर्कर के वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर भी सहमति दी गई है. मंत्रिमंडल ने पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी. सिलाई अध्यापिकाओं के वेतन में 1000 रुपए की बढ़ोतरी पर भी अपनी सहमति जताई.

वहीं, पुलिस विभाग में 12 क्लर्क पदों को मंजूरी देने पर भी चर्चा की गई. इसके अलावा PWD मल्टी टास्क वर्कर का वेतन 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने पर भी कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी है. वहीं हिमाचल बोर्ड के 300 स्कूलों में CBSE जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने और शिक्षा विभाग में 1500 पद CBSE पैटर्न स्कूलों के लिए भरे जाने पर भी चर्चा हुई.

इसके अलावा पुलिस विभाग में 12 पद भरे जाने, तकनीकी शिक्षा विभाग में 94 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और और स्वास्थ्य विभाग में 105 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद भरे जाने को भी लेकर चर्चा हुई.

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