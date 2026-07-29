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'ADR रिपोर्ट के बहाने मुझे बदनाम कर रही बीजेपी, कांग्रेस का कोई विधायक बीजेपी में जाना चाहे तो जाए'

सीएम सुक्खू ने ADR रिपोर्ट को लेकर भाजपा के हमलों पर पलटवार किया है. उन्होंने बीजेपी को जांच करवाने की खुली चुनौती दी है.

सीएम सुक्खू का पलटवार
सीएम सुक्खू का पलटवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 1:49 PM IST

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शिमला: ADR रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमलों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ADR रिपोर्ट के बहाने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सीएम बनने के बाद किसी भी प्रकार कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और अपनी सभी संपत्तियों का विवरण पहले ही चुनावी एफिडेविट में दे चुके हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ADR रिपोर्ट के हवाले से जिस जमीन का जिक्र किया जा रहा है, वो मैंने पहले ही खरीदी थी. समय के साथ उसकी कीमत 12 लाख रुपये से अधिक हो गई और उसी जमीन पर अपना मकान बनाया, जिसकी कीमत भी समय के साथ बढ़ी है. ये पूरी जानकारी पहले से सार्वजनिक है. भाजपा के पास ED और CBI जैसी एजेंसियां हैं. पहले भी उनकी जांच हो चुकी है और यदि भाजपा चाहे तो अब भी जांच करवा सकती है. मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया है और रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. ADR रिपोर्ट में मेरी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी अधूरी है. रिपोर्ट में उनकी एमए और एलएलबी की डिग्रियों का उल्लेख नहीं किया गया है. इस गलती को सुधारा जाना चाहिए.

'बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस में नहीं होगा शामिल'

एक अन्य सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का कोई विधायक बीजेपी में नहीं जा रहा है, लेकिन यदि कांग्रेस का कोई विधायक भाजपा में जाना चाहता है तो वो जा सकता है. कांग्रेस को विचारधारा से जुड़े लोगों की जरूरत है, बिकने वालों की नहीं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के विधायक भी टिकट के लिए लगातार संपर्क करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस 'पेपर लीक' और 'चंदा चोर' वाली भाजपा से किसी नेता को शामिल नहीं करेगी.

प्रियंका गांधी के बयान का किया समर्थन

मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री संबंधी बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी अच्छी छवि हो, जो शिक्षाविद हो और जिसके कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हों.

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