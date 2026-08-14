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उत्तर भारत की पहली आधुनिक SRT लैब हिमाचल में खुली, किसानों को होगा फायदा, हमीरपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपने गृह जिले हमीरपुर को शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी सौगातें दीं. मुख्यमंत्री ने कृषि उपनिदेशक कार्यालय परिसर में 8.64 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक एसआरटी लैब (सॉयल एंड रूट टेस्टिंग लैब) का उद्घाटन किया. इसके अलावा हमीरपुर डिग्री कॉलेज में 1.50 करोड़ रुपये की सीबीटी लैब, 70 टैबलेट वाली लाइब्रेरी और जिला पुस्तकालय में किताबी कॉर्नर का भी शुभारंभ किया. वहीं, डिग्री कॉलेज परिसर में करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छात्राओं के आवास का शिलान्यास किया.

किसानों को मिलेगी सटीक जानकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में बनी एसआरटी यानी सॉयल एंड रूट टेस्टिंग लैब किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. इस लैब में खेत की मिट्टी के साथ पौधों की जड़ों की भी आधुनिक तकनीक से जांच की जाएगी. इससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की कमी और फसलों की जड़ों में होने वाली बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री के कहा कि यह उत्तर भारत की पहली आधुनिक टेस्टिंग लैब है. लैब की मदद से किसान यह जान सकेंगे कि उनकी जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों की स्थिति क्या है. इसके आधार पर उन्हें खाद और अन्य कृषि इनपुट के इस्तेमाल की सही सलाह मिल सकेगी. पौधों की जड़ों में होने वाली बीमारी की समय पर पहचान होने से फसल को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी. इससे खेती की लागत कम करने और पैदावार बढ़ाने की संभावना भी बढ़ेगी.

हमीरपुर में राज्य अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करते सीएम सुक्खू (FB@CM-SUKHU)

3.05 करोड़ की सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण-2 के तहत 3.05 करोड़ रुपये की विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजनाओं का भी लोकार्पण किया. इनमें नादौन की बसोल, जसोह और खटरोड़, सुजानपुर की घराट, हमीरपुर की डखोल और बड़सर की थौन उठाऊ सिंचाई योजना शामिल हैं. इन योजनाओं से करीब 320 किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में 5 करोड़ रुपये की लागत से बने हॉस्टल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया.

प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रही है. हमीरपुर जिले में प्राकृतिक खेती से जुड़े 632 किसानों के खातों में 22 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसान हर महीने 25 से 40 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकें. उन्होंने किसानों को गेहूं, हल्दी, अदरक और मक्की पर दिए जा रहे समर्थन मूल्य की भी जानकारी दी.