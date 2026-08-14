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उत्तर भारत की पहली आधुनिक SRT लैब हिमाचल में खुली, किसानों को होगा फायदा, हमीरपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में बनी यह लैब किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. इससे उन्हें कई चीजों की सटीक जानकारी मिलेगी.

CM SUKHU HAMIRPUR
CM सुक्खू ने हमीरपुर में किए कई बड़े ऐलान (FB@CM-SUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:21 PM IST

5 Min Read
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हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपने गृह जिले हमीरपुर को शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी सौगातें दीं. मुख्यमंत्री ने कृषि उपनिदेशक कार्यालय परिसर में 8.64 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक एसआरटी लैब (सॉयल एंड रूट टेस्टिंग लैब) का उद्घाटन किया. इसके अलावा हमीरपुर डिग्री कॉलेज में 1.50 करोड़ रुपये की सीबीटी लैब, 70 टैबलेट वाली लाइब्रेरी और जिला पुस्तकालय में किताबी कॉर्नर का भी शुभारंभ किया. वहीं, डिग्री कॉलेज परिसर में करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छात्राओं के आवास का शिलान्यास किया.

किसानों को मिलेगी सटीक जानकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में बनी एसआरटी यानी सॉयल एंड रूट टेस्टिंग लैब किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. इस लैब में खेत की मिट्टी के साथ पौधों की जड़ों की भी आधुनिक तकनीक से जांच की जाएगी. इससे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की कमी और फसलों की जड़ों में होने वाली बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री के कहा कि यह उत्तर भारत की पहली आधुनिक टेस्टिंग लैब है. लैब की मदद से किसान यह जान सकेंगे कि उनकी जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों की स्थिति क्या है. इसके आधार पर उन्हें खाद और अन्य कृषि इनपुट के इस्तेमाल की सही सलाह मिल सकेगी. पौधों की जड़ों में होने वाली बीमारी की समय पर पहचान होने से फसल को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी. इससे खेती की लागत कम करने और पैदावार बढ़ाने की संभावना भी बढ़ेगी.

हमीरपुर में राज्य अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करते सीएम सुक्खू
हमीरपुर में राज्य अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करते सीएम सुक्खू (FB@CM-SUKHU)

3.05 करोड़ की सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण-2 के तहत 3.05 करोड़ रुपये की विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजनाओं का भी लोकार्पण किया. इनमें नादौन की बसोल, जसोह और खटरोड़, सुजानपुर की घराट, हमीरपुर की डखोल और बड़सर की थौन उठाऊ सिंचाई योजना शामिल हैं. इन योजनाओं से करीब 320 किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में 5 करोड़ रुपये की लागत से बने हॉस्टल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया.

प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रही है. हमीरपुर जिले में प्राकृतिक खेती से जुड़े 632 किसानों के खातों में 22 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसान हर महीने 25 से 40 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकें. उन्होंने किसानों को गेहूं, हल्दी, अदरक और मक्की पर दिए जा रहे समर्थन मूल्य की भी जानकारी दी.

एसआरटी लैब का निरिक्षण करते CM सुक्खू
एसआरटी लैब का निरिक्षण करते CM सुक्खू (FB@CM-SUKHU)

हमीरपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोलने की भी घोषणा की. करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस कॉलेज के लिए 80 कनाल भूमि चिन्हित की गई है और परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा हमीरपुर में एलाइड एवं हेल्थ सर्विस कॉलेज खोलने तथा 74 एकड़ भूमि पर एम्स स्तर का आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी और हमीरपुर को शिक्षा राजधानी का दर्जा दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी दूर करने और महाविद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के बाद स्वास्थ्य सरकार की दूसरी बड़ी प्राथमिकता है.

हमीरपुर महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान सीएम सुक्खू
हमीरपुर महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान सीएम सुक्खू (FB@CM-SUKHU)

किशाऊ परियोजना पर भी सरकार का रुख साफ

मुख्यमंत्री ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय हुए 422 मेगावाट की किशाऊ परियोजना के समझौते को वर्तमान सरकार ने स्वीकार नहीं किया है. उनके अनुसार नए रुख से हिमाचल को बिना वित्तीय निवेश के करीब 600 करोड़ रुपये सालाना राजस्व मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि परियोजना पर आगे तभी बढ़ा जाएगा, जब संबंधित शर्तें पूरी होंगी.

बिलासपुर में वन महोत्सव से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के निहारी में 77वें राज्यस्तरीय वन महोत्सव एवं पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने मोरिंगा प्रजाति का पौधा रोपा और लोगों से पौधारोपण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया. इसके बाद उन्होंने शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूली छात्राओं की पर्यावरण संरक्षण वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की पहचान उसके जंगलों, प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ पर्यावरण से है, इसलिए पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करना भी जरूरी है.

बिलासपुर में 77वें राज्यस्तरीय वन महोत्सव एवं पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू
बिलासपुर में 77वें राज्यस्तरीय वन महोत्सव एवं पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू (FB@CM-SUKHU)

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