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हिमाचल में बाढ़ से उफनती नदियों को मिलेगी राहत, वैज्ञानिक ड्रेजिंग पर केंद्र का बड़ा भरोसा, CM सुक्खू ने रखी ये मांगें

सीएम ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वन सलाहकार समिति के निर्णयों एवं सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि ऐसे प्रस्तावों का समयबद्ध निपटारा हो सके. उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर नदी ड्रेजिंग के लिए अलग श्रेणी बनाने की मांग भी रखी.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "बाढ़ प्रभावित नदी क्षेत्रों में ड्रेजिंग का उद्देश्य पारंपरिक खनन नहीं, यह नदी की जल वहन क्षमता बहाल करना और बाढ़ के खतरे को कम करना है. नदी से बाढ़ के बाद मलबा हटाने की प्रक्रिया को पारंपरिक खनन गतिविधियों के समान नहीं देखा जाना चाहिए".

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर नदी क्षेत्रों में वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए केंद्र से स्पष्ट और सक्षम दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया. केंद्र ने भी हिमाचल की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रक्रिया को सुगम बनाने और वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है.

शिमला: हिमाचल में हर बरसात के साथ नदियों का बढ़ता मलबा अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और बाढ़ के बाद नदी तल में जमा होने वाले बोल्डर, पत्थर, रेत और मलबे से न केवल नदियों की जल वहन क्षमता घट रही है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों, सड़कों, पुलों, वनों और दूसरी महत्वपूर्ण अधोसंरचना पर भी खतरा बढ़ रहा है. ऐसे में हिमाचल सरकार ने अब वैज्ञानिक ड्रेजिंग को बाढ़ जोखिम कम करने के प्रभावी उपाय के तौर पर आगे बढ़ाने की पहल तेज कर दी है.

सीएम सुक्खू ने नदी ड्रेजिंग परियोजनाओं को क्षतिपूरक वनीकरण की अनिवार्यता से छूट देने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए डायवर्जन नहीं किया जाता. वैज्ञानिक ड्रेजिंग का मुख्य उद्देश्य नदी के सुचारू प्रवाह को बनाए रखना, अवरोधों को हटाना, मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति को बाढ़ से सुरक्षित करना है.

वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही होगी ड्रेजिंग

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ड्रेजिंग कार्य मनमाने तरीके से नहीं करेगी. इसके लिए वैज्ञानिक आकलन, रीप्लेनिशमेंट स्टडी और विस्तृत ड्रेजिंग प्लान तैयार किए जाएंगे. नदी से हटाई जाने वाली सामग्री की मात्रा और ड्रेजिंग क्षेत्र का निर्धारण भी वैज्ञानिक मानकों के आधार पर किया जाएगा. ड्रेजिंग का काम केवल गैर-मानसून अवधि में पर्यावरणीय मानकों और निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए किया जाएगा. आवश्यकता के अनुसार इसे संबंधित वन एवं नदी प्रबंधन योजनाओं का हिस्सा भी बनाया जाएगा.

मलबे के इस्तेमाल और निस्तारण की बनेगी व्यवस्था

बाढ़ के बाद नदी तल में बड़ी मात्रा में जमा होने वाली सामग्री के सुरक्षित, विनियमित और उचित उपयोग को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि ड्रेजिंग से निकली सामग्री के विनियमित उपयोग एवं निस्तारण से अर्जित शुद्ध राजस्व का उपयोग सतत विकास और वन संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाएगा.

वहीं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश में वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट एवं सक्षम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ हिमाचल की व्यावहारिक आवश्यकताओं और हितों को भी उचित महत्व दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि ड्रेजिंग से जुड़े मामलों पर विचार करते समय हिमाचल के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रभावी नदी प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा.

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