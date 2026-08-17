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हिमाचल में औद्योगिक निवेश की नई राह, ऊना-सोलन में 234 करोड़ के इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी का इंतजार, रेल कनेक्टिविटी पर भी सुक्खू ने केंद्र से मांगा सहयोग

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने और बड़े निवेश को पहाड़ तक खींचने की तैयारी तेज हो गई है. राज्य सरकार ने निवेशकों को तैयार औद्योगिक ढांचा उपलब्ध करवाने की दिशा में ऊना और सोलन में दो बड़े औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा है. खास बात यह है कि दोनों पार्कों में आधुनिक प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं विकसित करने की योजना है, ताकि उद्योगों को जमीन मिलने के बाद आधारभूत ढांचे के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े. अब इन दोनों प्रस्तावों पर केंद्र की मंजूरी का इंतजार है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक में शिमला से वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेते हुए केंद्र से इन परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति देने का आग्रह किया. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विस्तार के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने की राज्य सरकार की तैयारियों से अवगत करवाया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, "भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के प्रथम चरण के तहत निवेश-तैयार औद्योगिक पार्क विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट को दो प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं". ऊना में 80 करोड़ का पार्क, सोलन में 154.39 करोड़ का प्रस्ताव सरकार के प्रस्ताव के अनुसार जिला ऊना के बीटन गांव में 75 एकड़ क्षेत्र में करीब 80 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है. वहीं, जिला सोलन के नालागढ़ स्थित मझोली औद्योगिक क्षेत्र में 150 एकड़ भूमि पर करीब 154.39 करोड़ रुपये की लागत से दूसरा औद्योगिक पार्क प्रस्तावित है. दोनों परियोजनाओं की कुल प्रस्तावित लागत करीब 234.39 करोड़ रुपये है.