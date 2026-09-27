ETV Bharat / state

मंडी था कभी कांग्रेस का गढ़, जयराम ठाकुर के अधूरे वादों से पार्टी को हुआ नुकसान- CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचव विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी से चरम पर है. प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष के गृह जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में कांग्रेस के पुराने राजनीतिक आधार का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मंडी जिले लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा है और राजनीतिक परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद कांग्रेस यहां चार से छह विधानसभा सीटें जीतती रही है. हालांकि, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मंडी जिला की 10 विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई. मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह बात बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही.