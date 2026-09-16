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'किशाऊ बांध पर झूठ बोल रहे जयराम, उल्टा चोर कोतवाल का डांटे', CM सुक्खू ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ

ऊना: हिमाचल प्रदेश में किशाऊ बांध को लेकर सियासत चरम पर है. पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा. अब मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया है. विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. यह तो वही बात हुई “खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे”.

ऊना दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया. साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए. किशाऊ बांध पर सीएम सुक्खू ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया.