'किशाऊ बांध पर झूठ बोल रहे जयराम, उल्टा चोर कोतवाल का डांटे', CM सुक्खू ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ
किशाऊ बांध को लेकर विपक्ष पर बरस पड़े मुख्यमंत्री. बोले प्रदेश में होती भाजपा की सरकार तो होता सूबे का नुकसान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 8:21 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश में किशाऊ बांध को लेकर सियासत चरम पर है. पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा. अब मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया है. विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. यह तो वही बात हुई “खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे”.
ऊना दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया. साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए. किशाऊ बांध पर सीएम सुक्खू ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "किशाऊ बांध परियोजना को लेकर विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी तथ्यों पर आधारित नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद झूठ बोलते हैं और मेरे पर आरोप लगाते हैं. जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को किसी भी मुद्दे पर बयान या ट्वीट करने से पहले संबंधित मंत्रालयों और एमओयू में दर्ज प्रावधानों की सही जानकारी हासिल करनी चाहिए. पिछली भाजपा सरकार के दौरान ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर ऐसी शर्तें स्वीकार की गई थीं, जो हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं थीं".
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष स्पष्ट किया गया कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर हिमाचल का अधिकार है और राज्य के हितों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 50-50 प्रतिशत भागीदारी है. उनकी सरकार ने हिमाचल के अधिकारों की मजबूती से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला हुआ.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो हिमाचल के खजाने और जल संपदा को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता. कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों और जल संपदा पर राज्य के अधिकारों को मजबूती से उठाया और प्रदेश के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया. किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल और उत्तराखंड की बराबर हिस्सेदारी है और उनकी सरकार ने केंद्र के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा. कांग्रेस सरकार के सख्त रुख से प्रदेश को करीब 1200 से 1500 करोड़ रुपये के संभावित नुकसान से बचाया गया है".
गौरतलब है कि बुधवार को ऊना दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने जिला मुख्यालय के साथ लगते रामपुर में पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इसके साथ ही बीडीओ कार्यालय का भी उद्घाटन किया.
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