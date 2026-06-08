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कांग्रेस सरकार हिंदू हितों के लिए कर रही काम, बीजेपी कर रही ध्रुवीकरण: सीएम सुक्खू

सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू-मुस्लिम कर रही है.

सीएम सुक्खू का बीजेपी निशाना
सीएम सुक्खू का बीजेपी निशाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
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शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में गरमाए हिंदू-मुस्लिम विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस संवेदनशील मुद्दे को जानबूझकर तूल देने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दो टूक कहा कि हिमाचल प्रदेश की मूल संस्कृति हमेशा से आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और सभी धर्मों के सम्मान की रही है, लेकिन कुछ ताकतें अपने सियासी फायदे के लिए देवभूमि के इस शांत माहौल को राजनीतिक रंग देने पर आमादा हैं.

शिमला के संजौली में हाल ही में उपजे तनाव और उसके बाद कुछ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुए चक्का जाम पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की खुली छूट नहीं दी जा सकती. किसी भी संगठन या व्यक्ति को प्रशासन की कार्रवाई पर कोई आपत्ति है, तो उसके लिए देश में कानूनी रास्ते खुले हैं. विरोध और प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन वह भी पूरी तरह संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए. गिरफ्तारी के विरोध में नेशनल हाईवे या सड़कें जाम करना किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं है. इस तरह के उग्र प्रदर्शनों से आम जनता, मरीजों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सख्त लहजे में चेतावनी दी कि सरकार सूबे की कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और देवभूमि में किसी भी कीमत पर अराजकता या गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

भाजपा कर रही ध्रुवीकरण: सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के जनसांख्यिकीय आंकड़े सामने रखे. उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम समाज की आबादी नाममात्र की है, जबकि प्रदेश की लगभग 97 प्रतिशत आबादी सनातनी यानी हिंदू है. इसके बावजूद भाजपा यहां जबरन हिंदू-मुस्लिम की विभाजनकारी राजनीति थोपने का प्रयास कर रही है." मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से हिंदू हितों और उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी अन्य समुदाय के साथ अन्याय हो. सरकार सभी धर्मों और समुदायों का समान रूप से सम्मान करती है.

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