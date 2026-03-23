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पेट्रोल पंप मालिकों के दबाव में BJP कर रही सेस का विरोध, हिमाचल विरोधी है भाजपा: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'यह सेस विधवा बहनों और अनाथ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम पड़ोसी राज्यों से बेहतर हैं. भाजपा ने सेस बढ़ाने का जो विरोध किया, वह पेट्रोल पंप मालिकों के दबाव में आकर किया है. भाजपा हिमाचल विरोधी है'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को राज्य सरकार ने विधवा और अनाथ सेस लगाने से संबंधित संशोधन बिल को पारित कर दिया है. इसके बाद अब प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम पांच रुपये तक बढ़ने की संभावना बन गई है.

'हर विषय पर हिमाचल विरोधी साबित हो रही भाजपा'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने RDG और आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश का साथ नहीं दिया. भारतीय जनता पार्टी लगातार हिमाचल विरोधी कृत्य कर रही है. हर विषय पर भाजपा हिमाचल विरोधी साबित हो रही है. अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी और विभिन्न सेस वापस करवा दे, तो इससे डीजल-पेट्रोल सस्ता हो जाएगा.

एंट्री टैक्स बढ़ोतरी पर कैबिनेट में चर्चा, सरकार कर रही पुनर्विचार

वहीं, मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर पुर्नविचार करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी हुई है. मंत्रिमंडल बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुई है.

झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को लेकर लग रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट के अन्य सदस्यों के साथ विधायकों का वेतन डेफर किया गया है. इसी तरह अधिकारियों के वेतन को भी डेफर किया गया है. उन्होंने कहा कि यह किसी तरह की कटौती नहीं है. सरकार हर क्षेत्र में सुधारात्मक कार्य कर रही है. प्रदेश के आर्थिक हालात को सुधारने की कोशिश हो रही है. प्रदेश की खराब वित्तीय हालातों के लिए पूर्व में रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं'.

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