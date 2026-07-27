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'हिमाचल में पेपर लीक BJP की देन, घोटालों की शुरुआत इन्हीं के शासन में हुई, भर्ती घोटालों पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV BHARAT )