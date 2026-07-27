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'हिमाचल में पेपर लीक BJP की देन, घोटालों की शुरुआत इन्हीं के शासन में हुई, भर्ती घोटालों पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार'

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कैबिनेट बैठक में एक समिति गठित की जाएगी. यह समिति संबंधित मामलों की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी.

CM SUKHU ON PAPER LEAK
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 9:16 PM IST

4 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है. नगरोटा बगवां दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भर्ती घोटालों और पेपर लीक की शुरुआत भाजपा सरकार के समय हुई थी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही श्वेत पत्र लाएगी, ताकि पूरी सच्चाई जनता के सामने रखी जा सके.

पेपर लीक के लिए भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से 2022 के दौरान भाजपा सरकार के समय पुलिस भर्ती और तत्कालीन कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े पेपर लीक के मामले सामने आए थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद जैसे ही उन्हें अनियमितताओं की जानकारी मिली, सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला लिया और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. उन्होंने दावा किया कि यदि उनके कार्यकाल में किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होता, तो जिम्मेदार लोगों को तुरंत जेल भेजा जाता.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)

भर्ती घोटालों पर आएगा श्वेत पत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामने आए कथित भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों पर श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाकर एक समिति गठित की जाएगी. यह समिति संबंधित मामलों की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों के सामने पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर आएगी.

शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा

शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं के साथ कांग्रेस ने भी पहले दिन से समर्थन दिया था और सरकार युवाओं के भविष्य से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी.

विपक्ष पर भी साधा निशाना

भाजपा के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष पहले अपने भीतर के मतभेद खत्म करे. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता और देवी-देवताओं का आशीर्वाद उनकी सरकार के साथ है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी. विधायकों के दल-बदल के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसे राजनीतिक सौदेबाजी करनी है, वह जा सकता है, लेकिन कांग्रेस "बिकी हुई राजनीति" में विश्वास नहीं करती. उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कुछ लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा.

बोह आपदा पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान

मुख्यमंत्री ने बोह क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घोषित राहत पैकेज का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए अब 7.5 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा घरेलू सामान, बर्तन, पलंग और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जरूरी वस्तुओं के लिए एक लाख रुपये अतिरिक्त सहायता मिलेगी. इस तरह प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 8.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित प्रत्येक परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और राहत कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी.

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