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बिना तथ्यों के आरोप लगा रहा विपक्ष, सबूत पेश करे तो सरकार करेगी कार्रवाई: CM सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है. प्रदेश विधानसभा में सदन के बाहर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के प्रदेश में माफिया राज के आरोपों का जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता बिना तथ्यों के ही आरोप लगा रहे हैं. भाजपा नेताओं के पास अगर कोई सबूत हैं, तो उन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने विपक्ष की चुनौती देते हुए कहा कि विपक्ष के लोग सबूत पेश करते हैं तो सरकार कार्रवाई करेगी. विपक्ष के हिमाचल प्रदेश में माफिया राज के आरोपों पर सदन के बाहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'महज आरोप लगाने से बात साबित नहीं होती. विपक्ष को तथ्य पेश करनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी गुटों में बंटी हुई है. विपक्ष इन आरोपों के सबूत लेकर आए तो सरकार उचित कार्यवाई करेगी'. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat) पूर्व सरकार ने बिना बजट शुरू की परियोजनाएं सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 40,461 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया. सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट को लेकर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है. CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है. सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट पर धन लगाया है. नए प्रोजेक्ट को 30 फीसदी अमाउंट के साथ ही शुरू किया जा रहा है. पूर्व भाजपा सरकार में बिना तप बजट प्रावधान की योजनाएं शुरू कर दी गई थी. सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट की कमी नहीं आने दे रही. उन्होंने कहा कि RDG बंद होने की वजह से राज्य सरकार को नुकसान हुआ है.