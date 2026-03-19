बिना तथ्यों के आरोप लगा रहा विपक्ष, सबूत पेश करे तो सरकार करेगी कार्रवाई: CM सुक्खू
विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश में माफिया राज होने का लगाया आरोप. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया पलटवार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 5:02 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है. प्रदेश विधानसभा में सदन के बाहर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के प्रदेश में माफिया राज के आरोपों का जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता बिना तथ्यों के ही आरोप लगा रहे हैं. भाजपा नेताओं के पास अगर कोई सबूत हैं, तो उन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने विपक्ष की चुनौती देते हुए कहा कि विपक्ष के लोग सबूत पेश करते हैं तो सरकार कार्रवाई करेगी.
विपक्ष के हिमाचल प्रदेश में माफिया राज के आरोपों पर सदन के बाहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'महज आरोप लगाने से बात साबित नहीं होती. विपक्ष को तथ्य पेश करनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी गुटों में बंटी हुई है. विपक्ष इन आरोपों के सबूत लेकर आए तो सरकार उचित कार्यवाई करेगी'.
पूर्व सरकार ने बिना बजट शुरू की परियोजनाएं
सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 40,461 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया. सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट को लेकर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है. CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है. सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट पर धन लगाया है. नए प्रोजेक्ट को 30 फीसदी अमाउंट के साथ ही शुरू किया जा रहा है. पूर्व भाजपा सरकार में बिना तप बजट प्रावधान की योजनाएं शुरू कर दी गई थी. सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट की कमी नहीं आने दे रही. उन्होंने कहा कि RDG बंद होने की वजह से राज्य सरकार को नुकसान हुआ है.
प्रदेश में नहीं होने देंगे LPG की कमी
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कमर्शियल LPG की कमी को लेकर भी चिंता जाहिर की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी की की कमी देखी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एलपीजी के मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं. एलजी की कमी से निपटने के पर विचार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में वे केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका असर पर्यटन कारोबार पर पड़ा है. हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार की एलपीजी की कमी न हों इस पर विचार किया जा रहा है.
कांग्रेस नेता अनिल डडवाल पर हुई करवाई गलत, 40 वर्षों से लग रहा एंट्री टैक्स
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स और कांग्रेस नेता अनिल डडवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस नेता अनिल डडवाल पर की गई कार्रवाई गलत है. हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स पिछले 40 वर्षों से लिया जा रहा था. हिमाचल के पंजाब के साथ लगते इलाकों के लिए एंट्री टैक्स को कम करने पर सरकार विचार कर सकती है.
तिब्बत के साथ व्यापार शुरू होने पर CM ने जताई खुशी
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिपकी-ला के रास्ते तिब्बत के साथ व्यापार शुरू होने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए अथक प्रयास किये थे. किन्नौर तक 50 हजार सैलानी आए हैं. इसका फ़ायदा राज्य के पर्यटन कारोबार को मिल रहा है.
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