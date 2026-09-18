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एक और प्रोजेक्ट लेने की तैयारी में हिमाचल सरकार, मेडिकल कॉलेज पर CM सुक्खू ने अनुराग ठाकुर पर किया पलटवार

हमीरपुर: शुक्रवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने ब्यास नदी पर ₹31.19 करोड़ की लागत से बनने वाले 250 मीटर लंबे डबल लेन मोटरेबल एवं फुटपाथ सधोड़ा पत्तन पुल के शिलान्यास किया. इसके बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि यह पुल नादौन के दोबड़ कलां गांव को कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के सिल्ह गांव से जोड़ेगा. इससे नादौन और ज्वालामुखी की 15 ग्राम पंचायतों के 30 हजार से अधिक लोगों के अलावा सुजानपुर क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा. पुल बनने से दोनों क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा, यात्रा की दूरी और समय कम होगा तथा सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को एसजेवीएनएल से वापस लेगी और इसके लिए 800 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

अनुराग ठाकुर पर सीएम का पलटवार

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के दावों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "यह कॉलेज भाजपा की देन नहीं है. इसकी स्वीकृति तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी और 22 जनवरी 2014 को अधिसूचना जारी हुई थी. उस समय केंद्र सरकार ने 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे. उनके विधायक कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस करवाई गई और अब यह कॉलेज दो महीने में शुरू हो जाएगा. केंद्र ने इसके निर्माण के लिए कोई मदद नहीं दी और राज्य सरकार ने अपने बजट से 450 करोड़ रुपये दिए हैं".

उत्तर भारत का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में उत्तर भारत का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट जापान के सहयोग से करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण के लिए भी 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. एम्स दिल्ली की तर्ज पर करीब 28-28 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जा रही हैं, जहां एक ही सैंपल से 1,200 टेस्ट करने की सुविधा होगी.

हमीरपुर दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

कांगड़ा टूरिज्म कैपिटल के रूप में होगा विकसित

उन्होंने कहा कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल और हमीरपुर को एजुकेशन कैपिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है. नादौन में एलाइड हेल्थकेयर कॉलेज और हमीरपुर में प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है. नादौन में खेलों का एक्सिलेंस सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन अक्टूबर में होगा. उन्होंने बताया कि लुथान में 150 करोड़ रुपये की लागत से सुखाश्रय परिसर और नादौन में ब्यास नदी किनारे 400 करोड़ रुपये की लागत से रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है. यहां ब्यास आरती भी शुरू की जाएगी.

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