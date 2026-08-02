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'राहुल गांधी और रजनी पाटिल हैं मेरे काम से खुश, जयराम दिन में देख रहे सपने'

CM सुक्खू का जयराम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार. सीएम ने कहा कि हाईकमान मेरे काम से खुश है.

प्रेस वार्ता में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
प्रेस वार्ता में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 12:49 PM IST

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चंबा: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट सौंप कर मुख्यमंत्री या फिर कामकाज का तरीका बदलने की बात कही है. इस पर सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब ऐसा लगने लगा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिन में भी सपने देखने लग गए हैं, तभी तो वो रजनी पाटिल की नाराजगी की बात कह रहे हैं, चूंकि कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की पोस्ट शेयर करते हैं और यह सब सोशल मीडिया पर चला ही रहता है. भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर चल रही इन बातों पर विश्वास करती है, तो समझ लीजिए इस पार्टी का भगवान ही मालिक है.

मेरे काम से हाईकमान खुश: सीएम सुक्खू

पूर्व सीएम जयराम के मुख्यमंत्री या फिर कामकाज का तरीका बदलने के आरोप पर सीएम सुक्खू ने कहा कि 'मेरी कार्यशैली में कोई कमी नहीं है. राहुल गांधी और रजनी पाटिल मेरे काम से खुश हैं, तभी तो हमारी कार्यशैली की रजनी पाटिल और राहुल गांधी दोनों प्रशंसा करते हैं. नाराज़गी वाली बात इसीलिए उछाली जा रही है, क्योंकि भाजपा के एक विधायक पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में मामला दर्ज हुआ है. इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए ही इस तरह के बयान भाजपा के नेता देते रहे हैं और यह बात नई नहीं है. इससे पहले भी जब पब्लिक हित में कोई सरकार का नया फैसला आया है तो भी इस तरह के बयान भाजपा नेताओं के आते रहे हैं, ताकि हमारी सरकार के फैसले पर जनता का ध्यान ही न जाएं.'

'भ्रष्टाचार के चोर रास्ते किया जा रहे बंद'

सीएम सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार के सभी चोर रास्ते बंद किए जा रहे हैं. खासकर आय से अधिक संपत्ति वालों को तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा. चाहे वो कितना भी बढ़ा नेता क्यों न हो. हिमाचल प्रदेश की संपत्ति को ऐसे ही किसी को लूटने नहीं दिया जाएगारही भाजपा के विधायक पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की बात तो इस संदर्भ में सरकार का स्पष्ट रुख़ है. विधायक अपनी आय से अर्जित संपत्ति का ब्यौरा दें. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इस मामले में नेता प्रतिपक्ष का ये कहना कि राजनीतिक द्वेष भावना से ये कार्रवाई हो रही है सरासर गलत है.

ये भी पढ़ें: "कामकाज का तरीका बदले CM या बदला जाए मुख्यमंत्री, रजनी पाटिल ने कांग्रेस आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट"

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