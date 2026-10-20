शिमला में CM सुक्खू ने किया रावण का पुतला दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया संदेश
दशहरे के अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के जाखू मंदिर परिसर में किया रावण का पुतला दहन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में विजयादशमी का पर्व उल्लास और आस्था के साथ मनाया गया. शाम 6:10 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रिमोट दबाते ही रावण का पुतला धू-धू कर जल उठा. इसके साथ ही पूरा जाखू परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा. हजारों लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण दहन का साक्षी बनकर इस पल को मोबाइल कैमरों में कैद किया.
प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "रावण दहन केवल परंपरा नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों और अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लेने का अवसर है. उन्होंने पर्व के माध्यम से अच्छाई की जीत और नैतिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया".
इस बार जाखू में रावण दहन ने लोगों को खासा आकर्षित किया. 45 फीट ऊंचे रावण और 40-40 फीट ऊंचे मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले पंजाब से आए कलाकारों ने विशेष तकनीक से तैयार किए थे. रावण के पुतले में कई आकर्षक तकनीकी प्रभाव जोड़े गए थे. दहन के दौरान रावण के सिर से आग की लपटें निकलीं, आंखों से आंसू बहते नजर आए और पुतले के बीच फव्वारे का नजारा भी देखने को मिला.
युद्ध के परिधान में तैयार रावण का पुतला लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं, बालुगंज, शोघी, जुन्गा, टुटू, रामनगर, ढली, संजौली, सकंटमोचन, आदि स्थानों पर रावण के अलावा कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले जलाए गए. रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन पुतलो का दहन किया. जबकि टुटू में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुतलों का दहन किया.
झांकियों ने मोहा लोगों का मन
दशहरे पर नाभा युवक मंडल की ओर से शहर में भव्य झांकियां निकाली गईं. दोपहर करीब एक बजे शुरू हुई झांकी यात्रा लोअर बाजार से होते हुए जाखू स्थित हनुमान मंदिर पहुंची. बाजार से गुजरती झांकियों को देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही. कलाकारों की प्रस्तुतियों का लोगों ने उत्साह के साथ आनंद लिया. शाम को रावण दहन से पहले जाखू हनुमान मंदिर परिसर में भी कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दीं.
हजारों लोगों ने देखा रावण दहन
शाम ढलते ही जाखू मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी. रावण दहन के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मौके पर मौजूद रहे. पुतलों में लगी आग और आतिशी प्रभावों ने माहौल को और रोमांचक बना दिया. लोगों ने इस पूरे दृश्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया.
सुरक्षा के लिए किए थे पुख्ता इंतजाम
दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे. मंदिर परिसर तक निजी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रखी गई. रिज, संजौली और छोटा शिमला से जाखू तक पहुंचने के लिए विशेष टैक्सी व्यवस्था की गई थी. निजी वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही रोक दिया गया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर समिति की ओर से वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए थे.
जाखू के लिए दिन भर चलती रही टैक्सियां
दशहरे के अवसर पर जाखू स्थित श्री हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 11 अतिरिक्त टैक्सियां चलाई. ये टैक्सियां रिज और नवबहार से जाखू मंदिर तक चलती रही. रिज से जाखू के लिए 7 टैक्सियां और नवबहार से जाखू के लिए 4 टैक्सियां चलती रही. इस तरह कुल 11 अतिरिक्त टैक्सियां दिन भर श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाती रही. व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी. नवबहार में सब-
खुशाला मंदिर में रावण दहन से पहले निकली शोभा यात्रा
खुशाला मंदिर में रावण का दहन करने से पहले ठाकुर जी की यात्रा सैहल स्कूल के मैदान तक निकली. यहां पर झंडे की रस्म पूरी करने के बाद यात्रा वापस मंदिर परिसर पहुंची. मंदिर समिति के महासचिव प्रेम ठाकुर के अनुसार वहां पर श्रद्धालुओं ने नृत्य भी किया. वहां पर झंडा लगाने की रस्म भी पूरी की गई.
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