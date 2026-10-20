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शिमला में CM सुक्खू ने किया रावण का पुतला दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया संदेश

शिमला में रावण का पुतला दहन ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में विजयादशमी का पर्व उल्लास और आस्था के साथ मनाया गया. शाम 6:10 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रिमोट दबाते ही रावण का पुतला धू-धू कर जल उठा. इसके साथ ही पूरा जाखू परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा. हजारों लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण दहन का साक्षी बनकर इस पल को मोबाइल कैमरों में कैद किया.

जाखू मंदिर में पूजा-अर्चना करते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat) प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "रावण दहन केवल परंपरा नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों और अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लेने का अवसर है. उन्होंने पर्व के माध्यम से अच्छाई की जीत और नैतिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया".

CM सुक्खू ने किया रावण का पुतला दहन (ETV Bharat) इस बार जाखू में रावण दहन ने लोगों को खासा आकर्षित किया. 45 फीट ऊंचे रावण और 40-40 फीट ऊंचे मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले पंजाब से आए कलाकारों ने विशेष तकनीक से तैयार किए थे. रावण के पुतले में कई आकर्षक तकनीकी प्रभाव जोड़े गए थे. दहन के दौरान रावण के सिर से आग की लपटें निकलीं, आंखों से आंसू बहते नजर आए और पुतले के बीच फव्वारे का नजारा भी देखने को मिला. सीएम सुक्खू ने रिमोट दबाकर किया रावण दहन (ETV Bharat) युद्ध के परिधान में तैयार रावण का पुतला लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं, बालुगंज, शोघी, जुन्गा, टुटू, रामनगर, ढली, संजौली, सकंटमोचन, आदि स्थानों पर रावण के अलावा कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले जलाए गए. रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन पुतलो का दहन किया. जबकि टुटू में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुतलों का दहन किया. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला (ETV Bharat) झांकियों ने मोहा लोगों का मन दशहरे पर नाभा युवक मंडल की ओर से शहर में भव्य झांकियां निकाली गईं. दोपहर करीब एक बजे शुरू हुई झांकी यात्रा लोअर बाजार से होते हुए जाखू स्थित हनुमान मंदिर पहुंची. बाजार से गुजरती झांकियों को देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही. कलाकारों की प्रस्तुतियों का लोगों ने उत्साह के साथ आनंद लिया. शाम को रावण दहन से पहले जाखू हनुमान मंदिर परिसर में भी कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दीं. जाखू मंदिर परिसर में किया गया रावण दहन (ETV Bharat) हजारों लोगों ने देखा रावण दहन शाम ढलते ही जाखू मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी. रावण दहन के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मौके पर मौजूद रहे. पुतलों में लगी आग और आतिशी प्रभावों ने माहौल को और रोमांचक बना दिया. लोगों ने इस पूरे दृश्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया.