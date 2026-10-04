बच्चे ने CM सुक्खू से पूछा- आपका पसंदीदा खाना क्या है? मुख्यमंत्री का जवाब सुनकर खुशी से झूम उठे बच्चे
इस दौरान स्कूल के अन्य विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से शिक्षा, खेल, भविष्य और उनकी दिनचर्या समेत कई विषयों पर सवाल पूछे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 4:13 PM IST
रामपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रामपुर दौरे के दौरान पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में माहौल उस समय और खुशनुमा हो गया, जब उन्होंने स्कूली बच्चों से सीधे संवाद किया. इस दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से कई तरह के सवाल पूछे और उन्होंने भी बच्चों के सवालों का मुस्कुराते हुए सहज अंदाज में जवाब दिया. संवाद के दौरान तीसरी कक्षा के एक छात्र ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा कि उनका सबसे पसंदीदा खाना क्या है. बच्चे के इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि उन्हें हिमाचल का पारंपरिक लोकल सिड्डू सबसे ज्यादा पसंद है.
मुख्यमंत्री का जवाब सुनते ही वहां मौजूद बच्चे खुशी से झूम उठे. बच्चों के बीच सिडू को लेकर उत्साह देखने को मिला. मुख्यमंत्री का यह सहज जवाब बच्चों के लिए खास बन गया और स्कूल में कुछ देर के लिए माहौल काफी खुशनुमा हो गया.
हिमाचली खान-पान और संस्कृति का जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के पारंपरिक व्यंजनों की अपनी अलग पहचान है. स्थानीय खान-पान प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है. उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत के दौरान हिमाचली खान-पान और स्थानीय संस्कृति से जुड़े पहलुओं पर भी बात की.
बच्चों ने शिक्षा और भविष्य को लेकर भी पूछे सवाल
इस दौरान स्कूल के अन्य विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से शिक्षा, खेल, भविष्य और उनकी दिनचर्या समेत कई विषयों पर सवाल पूछे. मुख्यमंत्री ने बच्चों की बात ध्यान से सुनी और उनके सवालों का सहज तरीके से जवाब दिया. बच्चों के साथ यह संवाद कार्यक्रम का खास आकर्षण रहा.
मुख्यमंत्री ने बच्चों को दी मेहनत की सीख
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और जीवन में अपना लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने बच्चों से मेहनत के साथ आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करने को कहा. मुख्यमंत्री और विद्यार्थियों के बीच हुआ यह संवाद स्कूल परिसर में मौजूद लोगों के लिए भी यादगार बन गया.
ये भी पढ़ें: 'अगले छह महीने में 4 हजार शिक्षक होंगे नियुक्त, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति भी होगी लागू'
ये भी पढ़ें: जो जनता का पैसा लूटकर मंत्री बने उनकी संपत्ति गरीबों में बांट देगी सरकार: CM सुक्खू