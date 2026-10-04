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बच्चे ने CM सुक्खू से पूछा- आपका पसंदीदा खाना क्या है? मुख्यमंत्री का जवाब सुनकर खुशी से झूम उठे बच्चे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV BHARAT )

रामपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रामपुर दौरे के दौरान पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में माहौल उस समय और खुशनुमा हो गया, जब उन्होंने स्कूली बच्चों से सीधे संवाद किया. इस दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से कई तरह के सवाल पूछे और उन्होंने भी बच्चों के सवालों का मुस्कुराते हुए सहज अंदाज में जवाब दिया. संवाद के दौरान तीसरी कक्षा के एक छात्र ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा कि उनका सबसे पसंदीदा खाना क्या है. बच्चे के इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि उन्हें हिमाचल का पारंपरिक लोकल सिड्डू सबसे ज्यादा पसंद है.