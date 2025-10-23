सुक्खू सरकार ने 5 माह में कमाए 2 करोड़ रुपए, पर्यटकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिल रहे कमरे
ऑनलाइन बुकिंग के जरिए लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउसिज ने 5 माह में कमाए 2 करोड़ रुपए.
शिमला: हिमाचल सरकार ने लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउसिज की 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बुकिंग से 2 करोड़ रुपए की कमाई की है. जून माह से लेकर अब तक राज्य सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से दो करोड़ रुपए की कमाई की है. शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, 'पर्यटकों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों यानी रेस्ट हाउसिज की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई थी. पर्यटकों को बुकिंग के साथ ही उनके मोबाइल पर या ई-मेल के माध्यम से कमरा नंबर भी सेंड किया जाता है'.
पहले आम जनता व पर्यटकों के लिए बुकिंग करना कठिन होता था. पहले ये बुकिंग ऑफलाइन होती थी, लेकिन इस साल जून से सभी रेस्ट हाउस की बुकिंग ऑनलाइन कर दी गई है. इससे पारदर्शिता बढ़ी है और साथ ही राजस्व भी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आने वाले समय में सभी छोटे और बड़े कार्यालय डिजिटल करेगी. लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान भी रेस्ट हाउस की बुकिंग निर्बाध रूप से होती रही.
लोक निर्माण विभाग के 276 रेस्ट हाउस
राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के पास प्रदेश भर में 276 रेस्ट हाउस हैं. इनमें कुल मिलाकर डेढ़ हजार से अधिक कमरे हैं. जून महीने से लेकर अभी तक पर्यटकों ने 1000 के करीब कमरों की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की. पर्यटकों और आम जनता से ऑनलाइन बुकिंग को लेकर 50 प्रतिशत एडवांस राशि ली जाती है. हिमाचल के नागरिकों के लिए अग्रिम भुगतान की रकम 250 रुपये है. इसी प्रकार गैर-हिमाचली के लिए 500 रुपये अग्रिम भुगतान का प्रावधान है.
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बताया, "हमीरपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के कमरे पहले औसतन 62 प्रतिशत तक भरे रहते थे. जब से ऑनलाइन सुविधा आरंभ हुई है, तबसे यह आंकड़ा 85 फीसदी बढ़ गया है. शिमला के पास तारा देवी विश्राम गृह की बुकिंग औसतन 30 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत, धर्मशाला विश्राम गृह की बुकिंग औसतन 50 प्रतिशत से बढक़र 75 प्रतिशत और घुमारवीं विश्राम गृह की बुकिंग औसतन 30 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई है".
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "विभाग को रेस्ट हाउसिज के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं". विभाग के सचिव ने बताया कि सीएम के निर्देश के बाद वे निजी तौर पर रेस्ट हाउसों का निरीक्षण करते हैं. साथ ही पर्यटकों को स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है.
