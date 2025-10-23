ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार ने 5 माह में कमाए 2 करोड़ रुपए, पर्यटकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिल रहे कमरे

शिमला: हिमाचल सरकार ने लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउसिज की 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बुकिंग से 2 करोड़ रुपए की कमाई की है. जून माह से लेकर अब तक राज्य सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से दो करोड़ रुपए की कमाई की है. शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, 'पर्यटकों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों यानी रेस्ट हाउसिज की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई थी. पर्यटकों को बुकिंग के साथ ही उनके मोबाइल पर या ई-मेल के माध्यम से कमरा नंबर भी सेंड किया जाता है'.

पहले आम जनता व पर्यटकों के लिए बुकिंग करना कठिन होता था. पहले ये बुकिंग ऑफलाइन होती थी, लेकिन इस साल जून से सभी रेस्ट हाउस की बुकिंग ऑनलाइन कर दी गई है. इससे पारदर्शिता बढ़ी है और साथ ही राजस्व भी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आने वाले समय में सभी छोटे और बड़े कार्यालय डिजिटल करेगी. लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान भी रेस्ट हाउस की बुकिंग निर्बाध रूप से होती रही.

लोक निर्माण विभाग के 276 रेस्ट हाउस