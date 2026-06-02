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हिमाचल पुलिस विभाग में भी होगा व्यवस्था परिवर्तन! आला अफसरों के पद पर चलेगी CM सुक्खू की कैंची

शिमला ओक ओवर में आयोजित हिमाचल प्रदेश पुलिस भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के पद घटाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार पुलिस आला अधिकारियों के पद घटाने की तैयारी कर रही है. जल्द ही आला अफसरों के पद पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंची चला सकते हैं. ये बातें सीएम ने शिमला ओक ओवर में आयोजित हिमाचल प्रदेश पुलिस भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह के दौरान कही.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे पद हैं, जिनकी जरूरत कम है. इनका काम एक ही होने पर भी अलग-अलग पद बनाए गए हैं. ऐसे में सरकार का प्रयास है कि उच्च अधिकारियों के पद कम किए जाएं और निचले स्तर पर कर्मियों की भर्ती बढ़ाई जाए'.

सीएम सुक्खू ने बताया कि उन्होंने कार्यकारी मुख्य सचिव केके पंत और कार्यकारी डीजीपी अशोक तिवारी से बात की है. जल्द ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह सभी फैसले बैठकर ही लिए जाएंगे.

आईएएस-आईएफएस अधिकारियों की घटाई संख्या

बता दें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपनी नौकरशाही को सुव्यवस्थित करने का दावा करते हुए बड़ा कदम उठाया था. इसमें आईएएस अधिकारियों की संख्या 153 से घटाकर 147 और आईएफएस अधिकारियों की संख्या 114 से घटाकर 83 किया गया. अनुमान है कि इन पदों को कम करने से हर अधिकारी पर सालाना करीब 45 से 50 लाख रुपए खर्च बचेंगे, जिन्हें विकास योजनाओं और कल्याणकारी स्कीमों में इस्तेमाल किया जाएगा.

किसी भी प्रलोभन या दबाव के आगे न झुकें: CM

वहीं, हिमाचल प्रदेश पुलिस भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा, 'कुछ लोग प्रलोभन, दबाव या अपने प्रभाव का उपयोग कर हिमाचल प्रदेश पुलिस एवं भूतपूर्व सैनिकों की निष्ठा और ईमानदारी को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं. ऐसे किसी भी प्रलोभन या दबाव के आगे न झुकें, न झांसे में आएं. प्रदेश सरकार अनुचित दबाव डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेगी. हम आपकी निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं'.

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