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हिमाचल में सिर्फ 15 दिनों का पेट्रोल-डीजल का स्टॉक, आने वाले दिनों बढ़ सकती है मुश्किलें: CM सुक्खू

शिमला: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बाद से भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में ऊर्जा संकट धीरे-धीरे गहराने लगा है. वहीं, बात हिमाचल प्रदेश की करे तो राज्य में पहले से ही कमर्शियल एलपीजी गैस की किल्लत चल रही है और अब आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कमी देखी जा सकती है. ऐसा खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं. सीएम ने बताया कि प्रदेश के पास महज 2 सप्ताह का पेट्रोल-डीजल का स्टॉक है.