क्या जयराम सरकार ने नियमों के खिलाफ 1.12 करोड़ में लुटाई 5 हजार बीघा भूमि! कैबिनेट में बड़ा कदम उठाएगी सुक्खू सरकार

सीएम सुक्खू ने आरोप लगाते हुए कहा, 'पूर्व भाजपा सरकार ने सैंकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की पांच हजार बीघा जमीन केवल 1.12 करोड़ रुपये में बड़े उद्योगपतियों को दे दी. कस्टमाइज्ड पैकेज की आड़ में स्टांप ड्यूटी माफ कर दी गई. पांच साल तक 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली और मुफ्त पानी देने का प्रावधान किया गया. हम हिमाचल प्रदेश के संसाधनों के संरक्षक हैं और किसी को भी राज्य की संपत्तियों को लूटने नहीं देंगे'.

शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. कांग्रेस सरकार का आरोप है कि पूर्व में जयराम सरकार ने राज्य की पांच हजार बीघा जमीन कौड़ी के दाम उद्योगपतियों को लुटा दी. सैंकड़ों करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को केवल 1.12 करोड़ रुपए में लुटाने की बात खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है. अब 24 नवंबर की कैबिनेट मीटिंग में इस मामले को लेकर डिस्कशन होगी. सुक्खू सरकार एक फैक्ट फाइंडिंग कैबिनेट कमेटी के गठन पर आगे बढ़ेगी. कमेटी इस मामले की जांच करेगी और अपनी सिफारिश सरकार को सौंपेगी. इसी बीच, कैबिनेट मीटिंग से ऐन पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के बद्दी में भाजपा पर अब तक का सबसे करारा हमला किया है.

इसके बाद सीएम सुक्खू ने मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना का जिक्र किया. साथ ही भाजपा के सोशल मीडिया सेल पर निशाना साधा. सीएम ने कहा- उनकी सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना में भी हिमाचल के हितों की रक्षा कर रही है. यही कारण है कि केंद्र से मिले 30 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए और डिवाइस पार्क को खुद अपने स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया है.

सीएम ने कहा भाजपा का सोशल मीडिया सेल मुझे इसलिए निशाना बना रहा है. क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए और विधवाओं, अनाथ बच्चों, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित किया. भाजपा सरकार राज्य पर 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों से संबंधित 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ गई है. चुनावी लाभ के लिए भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में बिना बजट कई संस्थान खोले.

सीएम सुक्खू के इस ताजे बयान के बाद हिमाचल के सियासी गलियारों में हलचल मचने वाली है. कैबिनेट मीटिंग के बाद धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा. भाजपा सुक्खू सरकार के तीन साल के कार्यकाल के खिलाफ पहले से ही आंदोलन की बात कही है. उधर, सुक्खू सरकार भी विपक्ष को बख्शने के मूड में नहीं लग रही.

वहीं, मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया. पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा, 'कांग्रेस सरकार सच को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. भाजपा सरकार ने उद्योगों को आकर्षित कर हिमाचल में निवेश का वातावरण बनाया, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो. क्योंकि पहाड़ी राज्यों में निवेश तभी आता है, जब सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन दे. भाजपा सरकार ने पारदर्शिता और नीति-सुधारों के माध्यम से हजारों करोड़ का निवेश प्रदेश में लाया और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए'.

बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से पूछा, क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की यही आपकी नई औद्योगिक नीति है? यदि उद्योग ही नहीं रहेंगे तो युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा? मुख्यमंत्री आरोप तो लगा रहे हैं, पर सच यह है कि आज उद्योग हिमाचल से भाग रहे हैं. कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही उद्योगों पर बिजली के रेट बढ़ाकर, नीतियों को जटिल बनाकर और लगातार अनिश्चितता पैदा करके ऐसा माहौल बना दिया. ताकि कोई भी निवेशक हिमाचल आने को तैयार नहीं है. औद्योगिक क्षेत्र में जो ताला आज लग रहे हैं, उसकी चाबी कांग्रेस सरकार ने खुद अपने निर्णयों से बनाई है. भाजपा सरकार के समय में दिया गया प्रोत्साहन पैकेज उद्योगों को स्थापित करने और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से था, जबकि कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है. हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में उद्योग तभी फलते-फूलते हैं, जब उन्हें प्रारंभिक रियायतें दी जाती हैं. यह हर विशेषज्ञ और हर सरकार स्वीकार करती रही है.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी और तीन दशक से भी अधिक समय से हिमाचल की राजनीति को गहरे से परखने वाले डॉ. संजीव कुमार शर्मा कहते हैं, 'जिस तरह से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांच हजार बीघा जमीन नियमों के खिलाफ दिए जाने की बात कही है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. यदि नियमों के खिलाफ आवंटन हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है, क्योंकि ये हिमाचल की आम जनता के हित से भी जुड़ा है'.

