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हिमाचल बनने जा रहा है देश का प्राकृतिक खेती हब, इस साल होगी 1 लाख नए किसानों को एंट्री

शिमला: हिमाचल प्रदेश से अब एक नई हरित क्रांति की गूंज सुनाई देने लगी है. राज्य सरकार ने इस साल 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है. यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने का रास्ता खोलेगी, बल्कि मिट्टी की सेहत सुधारने और रसायनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगी. वहीं, छोटे पहाड़ी राज्य में उगने वाली फसलें अब सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगी.

प्राकृतिक खेती के इस बढ़ते कदम के साथ, हिमाचल प्रदेश तेजी से देश के नेचुरल फार्मिंग हब के रूप में उभर रहा है. प्रदेश में अब तक 2,22,893 किसान और बागवान परिवार प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं. यह पद्धति राज्य की 99.3 फीसदी पंचायतों तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में 38,437 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है. वहीं, प्राकृतिक खेती से जुड़े दो लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 1,98,000 किसानों को प्रमाण-पत्र भी जारी किए जा चुके हैं.

प्राकृतिक उत्पादों पर सबसे अधिक MSP

प्रदेश सरकार किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों पर देश में सबसे अधिक ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ प्रदान कर रही है. इस वर्ष प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का 40 रुपये से 50 रुपये, पांगी घाटी के जौ 60 रुपये से 80 रुपये और प्राकृतिक हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है.