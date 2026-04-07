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हिमाचल बनने जा रहा है देश का प्राकृतिक खेती हब, इस साल होगी 1 लाख नए किसानों को एंट्री

कृषि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. ऐसे में प्राकृतिक खेती से जुड़कर किसान अपना और प्रदेश दोनों का विकास करेंगे.

हिमाचल में प्राकृतिक खेती
हिमाचल में प्राकृतिक खेती (@Som Gautam)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 6:39 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश से अब एक नई हरित क्रांति की गूंज सुनाई देने लगी है. राज्य सरकार ने इस साल 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है. यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने का रास्ता खोलेगी, बल्कि मिट्टी की सेहत सुधारने और रसायनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगी. वहीं, छोटे पहाड़ी राज्य में उगने वाली फसलें अब सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगी.

प्राकृतिक खेती के इस बढ़ते कदम के साथ, हिमाचल प्रदेश तेजी से देश के नेचुरल फार्मिंग हब के रूप में उभर रहा है. प्रदेश में अब तक 2,22,893 किसान और बागवान परिवार प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं. यह पद्धति राज्य की 99.3 फीसदी पंचायतों तक पहुंच चुकी है और वर्तमान में 38,437 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है. वहीं, प्राकृतिक खेती से जुड़े दो लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 1,98,000 किसानों को प्रमाण-पत्र भी जारी किए जा चुके हैं.

प्राकृतिक उत्पादों पर सबसे अधिक MSP

प्रदेश सरकार किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों पर देश में सबसे अधिक ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ प्रदान कर रही है. इस वर्ष प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का 40 रुपये से 50 रुपये, पांगी घाटी के जौ 60 रुपये से 80 रुपये और प्राकृतिक हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है.

पांगी उपमंडल को राज्य का पहला पूर्णतः प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है. इसके साथ ही अदरक को भी पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है, जिसका मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है. इसके अतिरिक्त गाय के दूध का क्रय मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है.

सर्किल घरेलू उत्पाद में कृषि 14.70 फीसदी का योगदान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. 90 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 53.95 फीसदी लोग सीधे तौर पर अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं. यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 14.70 फीसदी का योगदान देता है. किसानों को बेहतर एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्का और गेहूं के आटे का विपणन ‘हिम’ ब्रांड के तहत किया जा रहा है'.

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