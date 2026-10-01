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CM सुक्खू से छात्रा ने की नए स्कूल भवन की मांग, संवाद कार्यक्रम में बच्चों ने पूछे एक से बढ़कर एक सवाल

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'एंटी-चिट्टा' रैली के दौरान विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों से किया संवाद (@CM Sukhu FB Post)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 6:57 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 7:10 PM IST

5 Min Read
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ठियोग: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रोहडू स्थित पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के विभिन्न सवालों के जवाब दिए और उनकी जिज्ञासाओं एवं विचारों को सुना. मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल है. राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं समृद्ध प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

संवाद के दौरान एक छात्रा ने पूछा कि सीबीएसई स्कूल बनने के बाद रोहड़ू स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और यहां दो शिफ्ट में कक्षाएं चलानी पड़ रही है. इसलिए यहां पर नए भवन की आवश्यकता है. छात्रा के स्कूल के नए भवन की मांग रखे जाने पर मुख्यमंत्री ने नए भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की.

संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू से सवाल पूछती छात्रा
संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू से सवाल पूछती छात्रा (ETV Bharat)

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "नए भवन के निर्माण के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं होगी और राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाएगी. नए परिसर के निर्माण में कुछ समय लगेगा, लेकिन सरकार का लक्ष्य प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों के लिए आधुनिक और बेहतर सुविधाओं से युक्त उत्कृष्ट परिसरों का निर्माण करना है. प्रदेश सरकार सरकारी क्षेत्र में सीबीएसई स्कूल खोलने पर विशेष बल दे रही है. ताकि उन्हें निजी स्कूलों के समान आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें".

माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू कार्यक्रम में सीएम सुक्खू हुए शामिल
माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू कार्यक्रम में सीएम सुक्खू हुए शामिल (ETV Bharat)

छात्र ने सीएम से पूछे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या है?

एक विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना या अपने समय का प्रबंधन करना? इसके उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति में समयबद्ध सुधार लाना सबसे बड़ी चुनौती रही है. राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और आने वाले समय में प्रदेश को देश के अग्रणी एवं समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है.

यूकेजी के एक विद्यार्थी ने सीएम सुक्खू से उनके बचपन में दादा-दादी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों के बारे में पूछा. मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की स्मृतियां साझा करते हुए बताया कि सर्दियों के दिनों में परिवार के सदस्य आग के सामने बैठकर उन्हें कहानियां सुनाया करते थे. उन्होंने ‘सात बहनों’ की कहानी का भी उल्लेख किया.

एक विद्यार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग से बच्चों के बौद्धिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आधुनिक समय की महत्वपूर्ण तकनीक है, लेकिन इसके प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षा और ज्ञान का मजबूत आधार आवश्यक है. उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी.

रोजगार के अवसरों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा सबसे आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा उनके सोचने-समझने की क्षमता विकसित करती है और उन्हें भविष्य में सही दिशा चुनने में मदद करती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि युवा अपने लिए रोजगार के नए अवसर स्वयं सृजित कर सकें.

इससे पहले, सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू से एंटी-चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री ने स्वयं रैली का नेतृत्व किया और विद्यार्थियों के साथ इसमें शामिल होकर नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया. रैली के दौरान रोहड़ू बाजार ‘नशा छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो’ जैसे नारों से गूंज उठा. विद्यार्थियों ने भारी संख्या में रैली में भाग लेकर नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता का संदेश दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई और उन्हें प्रोत्साहित किया.

सीएम सुक्खू ने छात्रों को दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ
सीएम सुक्खू ने छात्रों को दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ (ETV Bharat)

इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल सरकार नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है. नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है. नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है".

रोहड़ू में 'एंटी-चिट्टा' रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र-छात्राएं
रोहड़ू में 'एंटी-चिट्टा' रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र-छात्राएं (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में एंटी-चिट्टा रैलियों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवाओं और आम जनता को चिट्टा एवं अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा सके. उन्होंने कहा कि नशा के खिलाफ जागरूकता में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है.

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Last Updated : October 1, 2026 at 7:10 PM IST

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