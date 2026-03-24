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हिमाचल में स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी लाएगी सरकार, सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर ने कही ये बात

हिमाचल के सभी विभागों में लंबे समय से पड़े स्क्रैप को हटाने के लिए सरकार स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी लाएगी.

हिमाचल में स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी लाएगी सरकार
हिमाचल में स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी लाएगी सरकार (Himachal Assembly)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:30 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के 9वें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में अहम बयान दिया. प्रश्नकाल के दौरान उठे स्क्रैप के मुद्दे पर सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी लेकर आएगी. इस प्रस्तावित नीति पर अगली मंत्रिमंडल बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी. इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से पड़े स्क्रैप को व्यवस्थित तरीके से डिस्पोज किया जाएगा.

प्रश्नकाल के दौरान शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने स्क्रैप का मुद्दा उठाया था. विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा स्क्रैप का मामला सभी विभागों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है, पाठशालाओं में कमरे बेंच से भरे रहते हैं. इसके अलावा अस्पतालों में बड़ी मात्रा में उपकरणों का स्क्रैप पड़ा हुआ है. इसके अलावा यही स्थिति पुलिस थानों की भी है.

सदन में स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू (Himachal Assembly)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'इन सभी पहलू को देखते हुए जल्द ही इस स्क्रैप डिस्पोजल मुद्दे पर नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है. सरकार सभी विभागों के लिए एक समान (यूनिफॉर्म) नियम लागू करेगी, ताकि स्क्रैप निपटान की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बन सके'.

केवल सिंह पठानिया ने PWD मंत्री से पूछा स्क्रैप पर सवाल

इससे पहले प्रश्न कल के दौरान शाहपुर से कांग्रेस विधायक और डिप्टी चीफ विप केवल सिंह पठानिया ने स्क्रैप को लेकर प्रश्न पूछा था. पठानिया ने लोक निर्माण मंत्री से उनके क्षेत्र में कई इलाकों में निर्माण मशीनरी और वाहनों के लंबे समय तक पड़े रहने की बात उठाई थी.

इस पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जवाब देते हुए निर्माण मशीनरी स्क्रैप के निपटारे को लेकर चिंता जाहिर की थी. ऐसे में मुख्यमंत्री ने इंटरविन करते हुए कहा कि स्क्रैप डिस्पोजल के मुद्दे पर सरकार प्रदेश के अंदर एक नई नीति बनाने के ऊपर विचार कर रही है.

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