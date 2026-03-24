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हिमाचल में स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी लाएगी सरकार, सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर ने कही ये बात

हिमाचल में स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी लाएगी सरकार ( Himachal Assembly )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के 9वें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में अहम बयान दिया. प्रश्नकाल के दौरान उठे स्क्रैप के मुद्दे पर सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी लेकर आएगी. इस प्रस्तावित नीति पर अगली मंत्रिमंडल बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी. इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से पड़े स्क्रैप को व्यवस्थित तरीके से डिस्पोज किया जाएगा. प्रश्नकाल के दौरान शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने स्क्रैप का मुद्दा उठाया था. विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा स्क्रैप का मामला सभी विभागों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है, पाठशालाओं में कमरे बेंच से भरे रहते हैं. इसके अलावा अस्पतालों में बड़ी मात्रा में उपकरणों का स्क्रैप पड़ा हुआ है. इसके अलावा यही स्थिति पुलिस थानों की भी है. सदन में स्क्रैप डिस्पोजल पॉलिसी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू (Himachal Assembly)