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'व्हाइट पेपर कमेटी सामने लाएगी भाजपा कार्यकाल के भ्रष्टाचार', CM सुक्खू का विपक्ष पर प्रहार

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "उनकी सरकार ने भाजपा कार्यकाल के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए व्हाइट पेपर कमेटी बनाई है. यह कमेटी जांच के बाद सामने आए तथ्यों को जनता के समक्ष रखेगी. विपक्ष के पास अब कुछ नहीं रह गया है. विपक्ष अपने घोटालों से बचने और घोटाले छुपाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है. भाजपा बिना मुद्दे की राजनीति कर रही है".

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भाजपा की भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष रखेगी. उन्होंने विधानसभा में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के वॉकआउट को लेकर भी निशाना साधा.

भाजपा पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा सीएम ने कहा प्रश्नकाल के दौरान रोजगार पर करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद भाजपा विधायक दल ने वॉकआउट कर दिया. विधानसभा नियम और कानून के तहत चलेगी, लेकिन विपक्ष के लोग उन नियमों कानूनों को भी नहीं मानते हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा मौका दिया था और चर्चा भी कराई गई. इसके बावजूद अतिरिक्त सवाल पूछने की जिद करना और फिर सदन से बाहर चले जाना उचित नहीं है. विधानसभा में अभी स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है. सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. सत्ता पक्ष किसी भी मुद्दे पर जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा.

सरकार ने शुरू कर दी सहारा पेंशन योजना

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार ने सहारा पेंशन योजना शुरू कर दी है. प्रदेश में 3000 लोगों को सहारा पेंशन मिलना शुरू हो गई है. पहले ये योजना स्वास्थ्य विभाग के साथ हुआ करती थी, अब से वेलफेयर विभाग की ओर से चलाया जा रहा है. योजना को लेकर सरकार की ओर से आंगनबाड़ी है. कर्मचारियों की तेरा देखी गई है. हमने कहा कि जिन लोगों को सहारा पेंशन योजना नहीं मिल रही है. आंगनबाड़ी का कर्मचारी ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भरी हुई अटैचियां भाजपा के दफ्तर में मिलती हैं. मैंने कहा कि भाई विधायकों की खरीद में इसका इस्तेमाल हुआ. क्योंकि उसने कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार को सामने ही लाने के लिए सरकार एक वाइट पेपर कमेटी बना रही है, जो तथ्यों के साथ भाजपा के भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में रखेगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा मौका दिया था और चर्चा भी कराई गई. इसके बावजूद अतिरिक्त सवाल पूछने की जिद करना और फिर सदन से बाहर चले जाना उचित नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में अभी स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है. सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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