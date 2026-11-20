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अनाथ बच्चों और एकल महिलाओं के अधिकार होंगे कानूनी रूप से सुरक्षित, क्लिंकर पर पर्यावरण सेस लगाने का विधेयक पारित

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @CM Sukhu Post )

धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में पारित विभिन्न विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इनका उद्देश्य अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल एवं परित्यक्ता महिलाओं के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और प्रदेश के संसाधनों का जनहित में उपयोग सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सदन में कुल 13 विधेयक लाए गए थे, जिनमें से कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो चुके हैं, जबकि शेष विधेयकों को अगले दिन पारित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' योजना को अब कानूनी रूप दे दिया गया है, ताकि सरकार बदलने के बाद भी अनाथ बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें. इसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपये, 14 से 18 वर्ष तक 2,500 रुपये और 18 से 27 वर्ष तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को 4,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा आईआईटी, आईआईएम, एम्स और नीट जैसे संस्थानों में चयनित होने पर ट्यूशन और हॉस्टल का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. विवाह के लिए दो लाख और मकान निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की सहायता का भी प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण से जुड़े विधेयक की जानकारी देते हुए कहा कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए अधिग्रहित भूमि में से उपयोग के बाद बची अतिरिक्त जमीन को सरकार अपने अधीन लेगी. इस भूमि का उपयोग आपदा प्रभावित और गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाने में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भूमि का उचित उपयोग बेहद जरूरी है. सीएम सुक्खू ने क्लिंकर पर पर्यावरण सेस लगाने के विधेयक को भी प्रदेश के हित में बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल से दूसरे राज्यों में जाने वाले क्लिंकर पर यह सेस लगाया जाएगा. इसका उद्देश्य प्रदेश के संसाधनों का उचित लाभ हिमाचल को दिलाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सेस का ट्रक ऑपरेटरों या रेत-बजरी कारोबार से जुड़े लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.