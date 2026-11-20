अनाथ बच्चों और एकल महिलाओं के अधिकार होंगे कानूनी रूप से सुरक्षित, क्लिंकर पर पर्यावरण सेस लगाने का विधेयक पारित
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव जमीन देने का लगाया आरोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:56 PM IST
धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में पारित विभिन्न विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इनका उद्देश्य अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल एवं परित्यक्ता महिलाओं के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और प्रदेश के संसाधनों का जनहित में उपयोग सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सदन में कुल 13 विधेयक लाए गए थे, जिनमें से कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो चुके हैं, जबकि शेष विधेयकों को अगले दिन पारित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' योजना को अब कानूनी रूप दे दिया गया है, ताकि सरकार बदलने के बाद भी अनाथ बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें. इसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपये, 14 से 18 वर्ष तक 2,500 रुपये और 18 से 27 वर्ष तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को 4,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा आईआईटी, आईआईएम, एम्स और नीट जैसे संस्थानों में चयनित होने पर ट्यूशन और हॉस्टल का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. विवाह के लिए दो लाख और मकान निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की सहायता का भी प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण से जुड़े विधेयक की जानकारी देते हुए कहा कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए अधिग्रहित भूमि में से उपयोग के बाद बची अतिरिक्त जमीन को सरकार अपने अधीन लेगी. इस भूमि का उपयोग आपदा प्रभावित और गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाने में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भूमि का उचित उपयोग बेहद जरूरी है.
सीएम सुक्खू ने क्लिंकर पर पर्यावरण सेस लगाने के विधेयक को भी प्रदेश के हित में बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल से दूसरे राज्यों में जाने वाले क्लिंकर पर यह सेस लगाया जाएगा. इसका उद्देश्य प्रदेश के संसाधनों का उचित लाभ हिमाचल को दिलाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सेस का ट्रक ऑपरेटरों या रेत-बजरी कारोबार से जुड़े लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
विपक्ष के 'हिमाचल ऑन सेल' प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर उद्योगपतियों को एक रुपये की लीज पर करीब पांच हजार बीघा जमीन दी और रजिस्ट्री फीस तक माफ कर दी. उद्योग लगाने के लिए आवंटित जमीन का बाद में रियल एस्टेट कारोबार में इस्तेमाल किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इन मामलों से जुड़े दस्तावेज सदन में रखे, लेकिन विपक्ष चर्चा करने के बजाय नारेबाजी करता रहा. हमीरपुर बस स्टैंड के टेंडर में लागत वृद्धि के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में नियमानुसार डेविएशन होता है. उन्होंने दावा किया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी 238 प्रतिशत तक डेविएशन हुआ था.
वहीं, आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के गारंटियां पूरी न करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी 10 में से आठ गारंटियां पूरी कर दी हैं और बाकी गारंटियों को भी पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आरोप तथ्यों पर आधारित होने चाहिए.
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