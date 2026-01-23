ETV Bharat / state

हिमाचल पुलिस की सुखविंदर सरकार की तरफ से राहत, अब बसों में सफर के लिए नहीं होगी इस कार्ड की जरूरत

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस के हजारों कर्मचारियों के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक राहत दी है. राज्य पुलिस के कर्मचारियों को अब सरकारी बसों में यात्रा के लिए हिम बस कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी. उन्हें बसों में सफर करने के लिए अब हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य नहीं होगा.

शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, 'हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए अब एचआरटीसी बसों में सफर के लिए हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं होगा. राज्य सरकार का ये फैसला लेने का मकसद यही है कि सरकारी काम को लेकर सफर करने वाले पुलिसकर्मी आसानी से यात्रा कर सकें. साथ ही उन पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा'.

उल्लेखनीय है कि हजारों पुलिसकर्मी समन देने और अन्य सरकारी कार्यों से एचआरटीसी की बसों में सफर करते हैं. सीएम ने स्पष्ट किया कि कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी पहले से ही अपने वेतन से एक तय राशि एचआरटीसी को देते हैं. ऐसे में डिजिटल हिम बस कार्ड के लिए अलग से पैसे लेना सही नहीं होगा. अब राज्य पुलिस के कर्मचारी अपने विभाग की तरफ से जारी किए गए आईडी कार्ड और मैनुअल पास दिखाकर राज्य पथ परिवहन निगम की बस में सफर कर सकेंगे. अब आईडी कार्ड व मैनुअल पास ही सफर के लिए वैध माना जाएगा.