ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायत चुनावों से पहले होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल, नये लोगों की होगी एंट्री: CM सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, 'सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, पंजाब और हरियाणा में तेल के दाम हिमाचल से अधिक है और सेस लगाने से भी सरकार को अधिक फायदा नहीं होगा. लेकिन इससे जो भी पैसा एकत्र होगा. उससे हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवारों की मदद की जाएगी'.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली में पांच दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया. वहीं, इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा, 'सरकार द्वारा अब जल्द ही मंत्रिमंडल में फेर बदलकर नए लोगों को भी जगह दी जाएगी. ऐसे में पंचायत चुनावों से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया जाएगा'.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव से पहले सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रही है. इसके अलावा मंत्रिमंडल में हर मंत्री की परफॉर्मेंस की जांची जाएगी और उस हिसाब से उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया जाएगा. यह बात मनाली पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कही.

उन्होंने कहा कि विदेश से आयात होने वाले सेब आयात शुल्क को लेकर भी प्रदेश के बागवान में नाराजगी है. इस मुद्दे को उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया और केंद्र सरकार ने उनकी बात को प्रमुखता से सुना है. न्यूजीलैंड से आने वाले सेब के आयात शुल्क के मुद्दे को लेकर प्रदेश के बागवान तथा केंद्र सरकार के अधिकारी जल्द ही केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे और सेब बागवान का पक्ष भी इसमें रखा जाएगा.

राजस्व विभाग के कार्य ऑनलाइन होने से मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग का भी अब अपना पोर्टल तैयार किया जा रहा है. इससे लोगों की रजिस्ट्री घर पर ही होगी. राजस्व विभाग के काम ऑनलाइन होने से अब लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. इसके अलावा अब सभी जिला के डीसी को भी पावर दी गई है. जिस जगह पर अगर पटवार सर्कल खाली हो तो वह ₹40000 में पटवारी, ₹50000 में कानूनगो, ₹60000 में नायब तहसीलदार और ₹70000 में तहसीलदार की नियुक्ति कर सकते हैं. राजस्व विभाग के सभी कार्य ऑनलाइन होने से रजिस्ट्री सहित प्रमाण पत्र बनाने के कार्य आसान हो जाएंगे.

ब्यास नदी पर ₹250 करोड़ से बनेगा रिवर फ्रंट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि ब्यास नदी की बाढ़ से जिला कुल्लू में काफी नुकसान हुआ है. ऐसे में पहले भी जिला कुल्लू में 150 करोड़ रुपए की राशि मिटिगेशन कार्य के तहत खर्च की जा चुकी है. अब मनाली विधानसभा में 250 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और यहां पर एक वॉकिंग ट्रेल का भी निर्माण किया जाएगा. इस पर भी अब जल्द कार्य शुरू किया जाएगा.

मनाली में पर्यटन को विकसित करने के लिए तैयार होगी नई योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि विंटर कार्निवाल के अवसर पर 63 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं. वहीं, एडीबी के माध्यम से वेलनेस सेंटर का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है. मनाली में पर्यटन को विकसित करने के लिए भी स्थानीय विधायक व प्रशासन के साथ नई योजना तैयार की जा रही है. इसके अलावा मनाली में पांच बीघा भूमि पर मल्टीप्लेक्स और वहां पर एक पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा. इस साल इस कार्य को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा योजना बनाई गई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल राज्यसभा चुनाव में हो सकता है 'खेल', अनुराग ठाकुर ने कह दी ये बड़ी बात