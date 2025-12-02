ETV Bharat / state

'चिट्टा माफिया को जड़ से उखाड़ना सरकार का संकल्प, हमने कानून को और सख्त बनाया'

हिमाचल में नशा तस्करों और चिट्टा माफियों पर सरकार नकेल कसने जा रही है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने नशे के खिलाफ मुहीम छेड़ दी है. चिट्टा कारोबारियों के खिलाफ सरकार ने प्रदेश में कानून को और सख्त कर दिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू ने आज विधानसभा परिसर में बड़ा चिट्टा माफियों को लेकर बयान दिया. सीएम सुक्खू ने कहा, 'चिट्टा माफिया को जड़ से उखाड़ना उनकी सरकार का पक्का संकल्प है'. सीएम ने पत्रकारों, जनता और सभी राजनीतिक दलों से नशे के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील की है. इस मौके पर उन्होंने नशे के खिलाफ मैराथन आयोजित करने का भी ऐलान किया.

'चिट्टा के खिलाफ कानून को और सख्त बनाया'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'नशे के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार तेज की जा रही है. कांग्रेस सरकार ने चिट्टा के खिलाफ कानून को और सख्त बनाया है. ताकि चिट्टा कारोबारियों पर सीधे चोट की जा सके. सरकार ने नशे के नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी संपत्तियों को सील किया गया है, ताकि माफिया की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके'

नशे के खिलाफ सीएम सुक्खू की अपील

मुख्यमंत्री सुखविंदर ने कहा, अब विधानसभा परिसर में स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर 'नशे पर मैराथन' आयोजित की जाएगी. जिससे यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले. हमने ठान लिया है कि चिट्टा माफिया को जड़ से उखाड़कर ही दम लेंगे. हमने कानून को सख्त किया है. नशा तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ा है और उनकी संपत्तियां तक सील की गई हैं. अब नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए विधानसभा परिसर में मैराथन भी करवाई जाएगी. मैं समाज, पत्रकारों और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि आ सभी आइए और इस लड़ाई में एक साथ खड़े हों.

ये भी पढ़ें: धारा-118 के तहत सुक्खू सरकार ने ढाई साल में 1180 मामलों को दी मंजूरी, खजाने में आए 73.27 करोड़

TAGGED:

CHITTA MAFIA
HIMACHAL LAW AGAINST CHITTA MAFIA
CM SUKHU ON CHITTA SMUGGLERS
HIMACHAL WINTER ASSEMBLY
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.